我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看中戰略與稀土？川普奪格陵蘭恐接手1兆元錢坑

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

川普指派令無效 維吉尼亞州東區聯邦檢察官哈利根辭職

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統欽點的維吉尼亞州東區聯邦檢察官哈利根(圖)，20日已離職。 (美聯社)
川普總統欽點的維吉尼亞州東區聯邦檢察官哈利根(圖)，20日已離職。 (美聯社)

司法部長邦迪(Pam Bondi)表示，川普總統欽點的維吉尼亞州東區聯邦檢察官哈利根(Lindsey Halligan)20日已離職，該法院並公告徵人啟示。

華盛頓郵報報導，川普去年底施壓趕走維吉尼亞州一位保守派聯邦檢察官，該名檢察官曾向上級反映，他找不到足夠證據起訴紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)和前聯邦調查局長柯米(James Comey)；該名檢察官離職後，川普指派他的前律師哈利根接任該職位，哈利根迅速對詹樂霞和柯米提起刑事起訴。

不過，法官後來裁定哈利根的任命不合法，取消她擔任檢察官的資格。

哈利根離職之前，維吉尼亞州東區聯邦地方法院法官勞克(M. Hannah Lauck)和諾瓦克(David J. Novak)20日罕見發布法庭命令，宣布他們計畫撤換哈利根的職務，並威脅對任何在法律文件中繼續稱哈利根為「美國檢察官」的政府律師做出紀律處分，凸顯該法院內部情勢分裂。

勞克已指示書記官在當地報紙上刊登招聘檢察官的啟事，呼籲有志者在2月10日前提出；該法院官網20日發布的公告中，也表明該法院檢察官出缺的訊息。

哈利 維吉尼亞州 川普

上一則

假觀光真生育 國會議員促阻中國人免簽遊關島

延伸閱讀

哈利王子現身倫敦法院 與英報紙展開最新隱私法律戰

哈利王子現身倫敦法院 與英報紙展開最新隱私法律戰
佛州槍店老闆非法向紐約販運槍枝 被控71罪

佛州槍店老闆非法向紐約販運槍枝 被控71罪
線上購物平台Instacart定價機制不公 州檢察長約談

線上購物平台Instacart定價機制不公 州檢察長約談
曼達尼跨年夜宣誓就任紐約市長 詹樂霞、桑德斯分別主持儀式

曼達尼跨年夜宣誓就任紐約市長 詹樂霞、桑德斯分別主持儀式

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現
加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽