川普指派令無效 維吉尼亞州東區聯邦檢察官哈利根辭職

川普總統欽點的維吉尼亞州東區聯邦檢察官哈利根(圖)，20日已離職。 (美聯社)

司法部長邦迪(Pam Bondi)表示，川普 總統欽點的維吉尼亞州 東區聯邦檢察官哈利 根(Lindsey Halligan)20日已離職，該法院並公告徵人啟示。

華盛頓郵報報導，川普去年底施壓趕走維吉尼亞州一位保守派聯邦檢察官，該名檢察官曾向上級反映，他找不到足夠證據起訴紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)和前聯邦調查局長柯米(James Comey)；該名檢察官離職後，川普指派他的前律師哈利根接任該職位，哈利根迅速對詹樂霞和柯米提起刑事起訴。

不過，法官後來裁定哈利根的任命不合法，取消她擔任檢察官的資格。

哈利根離職之前，維吉尼亞州東區聯邦地方法院法官勞克(M. Hannah Lauck)和諾瓦克(David J. Novak)20日罕見發布法庭命令，宣布他們計畫撤換哈利根的職務，並威脅對任何在法律文件中繼續稱哈利根為「美國檢察官」的政府律師做出紀律處分，凸顯該法院內部情勢分裂。

勞克已指示書記官在當地報紙上刊登招聘檢察官的啟事，呼籲有志者在2月10日前提出；該法院官網20日發布的公告中，也表明該法院檢察官出缺的訊息。