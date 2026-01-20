昔每天湧入上千人 德州邊境移民收容所已經空了好幾個月

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
「人道救援中心」收容所原本擠滿了無證客。（美聯社檔案照）
紐約時報19日報導，川普總統二度執政之後，美墨邊境幾乎全面封閉，位於德州麥克艾倫市(McAllen)的一座移民收容所，原本尖峰時期每日湧入破千人，如今連續好幾個月空盪盪，無人上門求助。

「人道救援中心」(Humanitarian Respite Center)收容所負責人、修女諾瑪·皮門特爾(Norma Pimentel)說，收容所長年以來一直擠滿數以千計為了逃避天然災害、暴力、獨裁政權或貧窮而遠走他鄉的無證客，川普重返白宮之後以積極手段推出移民政策，美墨邊境幾乎全面封閉，距離巴士站僅幾步之遙的收容所，如今變得靜悄悄。

她表示，好幾個月連一個無證客都沒有，「我們這裡完全清空了」。不到兩年之前，收容所的地板都鋪設臨時床位。

皮門特爾由於倡議移民權益，曾經獲選「時代」雜誌(TIME)2020年「全球100名最具影響力人物」排行榜。

報導指出，前總統拜登執政期間，某些收容所每天接待無證移民超過千人，如今無證移民人數減少的狀況，從德州一路延伸到加州都是如此。

根據政府統計，從美國西南邊境非法入境人數，從拜登執政時期平均每天1萬人到1萬2000人的高峰，降到現在每天平均245人。

皮門特爾的收容所曾經引發爭議，遭到杯葛。共和黨籍麥克艾倫市長維拉洛布斯(Javier Villalobos)指出，當時引發爭議的焦點在於，某些民眾質疑天主教慈善機構是在歡迎無證客前來，「雖然說法不一定是真的，但有些民眾就是這麼想」。

無證客不再上門之後，皮門特爾的收容所工作人員與義工轉而服務麥克艾倫當地居民，每天為50名到60名當地居民提供三餐，提供衣物，協助取得政府社會福利資源。麥克艾倫是全國最貧窮城市之一，人口約15萬，當地居民多為西語裔。

維拉洛布斯指出，寧可看到當地組織協助本地居民，而不是收容無證客，「處理移民問題畢竟不屬於我們的職權範圍」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

移民 無證客 邊境

