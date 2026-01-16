華郵：民主黨評估有渺小機會重返參院多數

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
共和黨在今年期中選舉贏面較大，不過民主黨對於能締結逆轉勝的希望越來越高。示意圖（路透）
共和黨在今年期中選舉贏面較大，不過民主黨對於能締結逆轉勝的希望越來越高。示意圖（路透）

華盛頓郵報16日報導，共和黨在今年期中選舉贏面較大，不過民主黨對於能締結逆轉勝的希望越來越高；為了把握渺小機會重拾多數參議院席次，民主黨已擬好對策，但接下來仍將面臨層層考驗。

目前共和黨在參院有53席，民主黨47席，期中選舉即將改選的席次，近三分之二是在川普總統2024年大選時勝出的州。無黨派網站「庫克政治報告」(Cook Political Report)參選選舉研究員泰勒(Jessica Taylor)說，目前看來共和黨較有優勢。

民主黨重回多數席次仍是硬仗，但根據民調結果以及選舉專家、官員、獨立分析師訪問，高物價與川普政策引發批評等因素，讓民主黨有機會翻盤。參院少數黨領袖舒默(Charles E. Schumer)本周受訪時說，如今比一年前更有信心。他說：「若要拿錢下注，我會賭我們能奪回參議院。」

民主黨若要淨贏四個席次，必須所有環節做到萬無一失，還要守住目前在川普勝選州擁有的兩個席次。

民主黨瞄準的第一個目標是共和黨緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)，因為柯林斯是唯一來自賀錦麗2024年勝選州的共和黨參議員，然後爭取北卡羅來納州的一個空缺席次。

接下來民主黨的眼光放在川普得票率領先超過兩位數的四州席次：阿拉斯加州、俄亥俄州、德州、愛阿華州。舒默指出，阿拉斯加州與俄州最有希望。

不過，民主黨在密西根州、喬治亞州則處於防守地位，川普2024年在密州、喬州都勝出。民主黨還要守住新罕布夏州的一個空缺席次，賀錦麗2024年在新罕布夏州得票率領先不到3%。

民主黨密西根州聯邦參議員彼得斯(Gary Peters)宣布不再角逐連任之後，接棒人選迄今未定。民主黨喬州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)連任估計將有嚴重考驗，喬州過去幾年是選情難以捉摸的搖擺州，堪稱兩黨勢均力敵的「紫州」(purple state)。

這幾州當中，新罕布夏州被認為民主黨勝算較大，準備換跑到角逐參議員的「四連霸」聯邦眾議員巴帕斯(Chris Pappas)被認為十拿九穩。

