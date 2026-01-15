萊頓學術論文排名前10有8所來自中國 浙大第一、哈佛落第三

萊頓全球科技論文排名，浙江大學第一，哈佛第三。(新華社)

紐約時報15日報導，2000年代初期以科學研究文獻為評鑑依據的全球大學排名當中，美國大學在前十名占有七個名額，哈佛大學(Harvard University)稱霸第一，中國大學只有浙江大學擠進前25名；然而，如今荷蘭萊頓大學(Leiden University)科學暨技術研究中心(Centre for Science and Technology Studies)公布的「萊頓排名」(Leiden Rankings)，浙江大學位居榜首，前十名還有另外七所中國大學，哈佛學術文件產量雖然比20年前明顯增加，排名卻跌至第三。

「萊頓排名」排行榜依然名列前茅的美國大學只剩哈佛，不過哈佛依然在獲得大量的引用科學出版物排行上排在第一。哈佛等大學面臨聯邦政府削減經費壓力。

報導分析，美國頂尖大學排名下降的問題，並不在於研究產量減少。在萊頓大學的統計裡，2000年代初期曾經上榜前十名的美國大學，包括密西根大學(University of Michigan)、洛杉磯加大 (University of California, Los Angeles)、約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)、西雅圖華盛頓大學(University of Washington-Seattle)、賓州大學(University of Pennsylvania)、史丹福大學 (Stanford University)，現在研究產出都比20年前更多。

不過，中國大學學術研究產量成長更多。科學暨技術研究中心服務部主任尼吉塞爾(Mark Neijssel)說，「萊頓排名」參考全球跨學科論文引用資料庫Web of Science的論文與論文引用。

麻省理工學院 前任校長萊夫(Rafael Reif)去年在播客節目曾表示，來自中國的論文數量與品質都非常出色，「使得我們正在美國做的研究相形失色」。

尼吉塞爾表示，中國確實正在培養研究實力，中國研究人員目前也更注重在全國各地獲得廣泛閱讀及引用英文學術期刊發表論文。