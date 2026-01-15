越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
越來越多60幾歲、70幾歲美國老年人被迫獨力照顧配偶。示意圖（美聯社）
越來越多60幾歲、70幾歲美國老年人被迫獨力照顧配偶。示意圖（美聯社）

華盛頓郵報15日報導，越來越多60幾歲、70幾歲美國老年人被迫獨力照顧配偶，目睹另一半健康狀況日漸惡化、恐將不久人世而承受「預期悲傷」(pre-bereavement)，某些民眾因為老年照顧的龐大開銷壓垮財務，耗盡存款與投資。

住在鳳凰城的75歲婦人蘿瑞‧岡薩雷斯(Lori Gonzalez)不曾受過護理訓練，卻是患有失智症丈夫的全職看護，三年來不曾讓他獨自在家。曾任小學圖書館館理員的她，自己也有背部僵硬、疼痛等健康問題，但隨著丈夫病情惡化，依然親自照顧他的所有生活起居。

全國照護聯盟(National Alliance for Caregiving)與美國中老年人協會(AARP)公布的2025年報告指出，年邁美國人通常由同樣也是老人的配偶照顧，平日必須照顧另一半的配偶當中，將近半數超過75歲且自身也有健康毛病。專家指出，被迫照顧另一半的老年人，面臨風險是耗盡自己未來需要依靠的積蓄，照顧過程裝可能也因為體力不足而受傷。

隨著人類壽命延長、家庭成員規模縮小，高齡老人照顧另一半的人數預期將持續增加。

洗澡、更衣、上廁所等生活環節，某些老年人不願接受兒女或陌生人幫忙，照顧重擔便落在配偶身上。

南加大(University of Southern California)老年醫學與社會學教授珍妮佛‧艾希爾(Jennifer Ailshire)說，對於身為配偶的照顧者來說等於被鎖住，一天24小時，一年365天，這是其他其他照顧者不曾經歷的。

國家醫療保健與安寧療護創新夥伴關係組織(National Partnership for Healthcare and Hospice Innovation)副主席羅賓‧舒茲(Robin Shultz)形容，照顧年邁配偶如同跑馬拉松，沒有接棒選項。

舒茲表示，相較之下，照顧年邁父母則是可以遠距離操作的責任，例如一邊在孩子足球比賽場邊，一邊為父母安排照顧事宜，「雖然同樣都有痛苦，但疼痛方式不同」。

岡薩雷斯說，跟丈夫都有存款，白卡(Medicaid)不是選項，照護花費龐大讓她擔心為了照顧丈夫花光所有積蓄，沒有剩餘的錢讓她渡過晚年。

69歲男子哈瑟(Brian Haaser)的妻子瑞塔(Rita Felices)2023年診斷得到阿茲海默症，行為越來越危險，曾把金屬鍋放進微波爐、打開家裡所有瓦斯爐。2024年7月，他把妻子送進馬里蘭州一所長照機構，食宿等費用每月8485元。他說，妻子保險理賠將在16個月後用完，諮詢理財規畫師後得知個人投資還能再撐8年開銷，但他必須大砍生活費，留給孩子的遺產變少。他說：「到了2027年，我將陷入經濟困境」。

