因醫療撤離國際太空站 4名NASA太空人返地球濺落太平洋

國際太空站一名太空人出現健康問題，4名組員任務提前一個月結束，並於當地時間15日午夜在美國加州聖地牙哥附近太平洋海域平安濺落。船隻正接近SpaceX Crew-11太空艙。(美聯社)

美國太空總署（NASA ）日前表示，國際太空站（ISS）一名太空人 出現健康問題，4名組員任務提前一個月結束並返回地球。這是ISS史上首次因醫療因素進行人員撤離。美聯社報導，4名組員已平安返回地球，太空艙於當地時間15日午夜在美國加州 聖地牙哥附近的太平洋海域濺落，距離他們脫離ISS不到11小時。

這4名組員分別是美國太空人芬克（Mike Fincke）與卡德曼（Zena Cardman）、俄羅斯太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov），以及日本太空人油井龜美也（Kimiya Yui）。身為太空艙指揮官的卡德曼表示：「回到家真 是太棒了。」

美聯社指出，官員以保護醫療隱私為由，拒絕透露有健康問題的太空人身分及說明具體狀況。

儘管太空人在地球軌道的狀況穩定，但NASA還是希望太空人盡快返回地球並接受妥善的護理和診斷。官員表示，進入大氣層和濺落的過程不需要經過特殊安排，太空任務回收船上也配備一定數量的醫療專家。目前尚不清楚太空人何時從加州返回德州基地，也不知道普拉托諾夫何時返回俄國首都莫斯科。