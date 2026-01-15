我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學者估習近平健康狀況曾不佳 明年21大應可順利續任

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE 將動用叛亂法

因醫療撤離國際太空站 4名NASA太空人返地球濺落太平洋

編譯羅方妤／即時報導
國際太空站一名太空人出現健康問題，4名組員任務提前一個月結束，並於當地時間15日午夜在美國加州聖地牙哥附近太平洋海域平安濺落。船隻正接近SpaceX Crew-11太空艙。(美聯社)
國際太空站一名太空人出現健康問題，4名組員任務提前一個月結束，並於當地時間15日午夜在美國加州聖地牙哥附近太平洋海域平安濺落。船隻正接近SpaceX Crew-11太空艙。(美聯社)

美國太空總署（NASA）日前表示，國際太空站（ISS）一名太空人出現健康問題，4名組員任務提前一個月結束並返回地球。這是ISS史上首次因醫療因素進行人員撤離。美聯社報導，4名組員已平安返回地球，太空艙於當地時間15日午夜在美國加州聖地牙哥附近的太平洋海域濺落，距離他們脫離ISS不到11小時。

這4名組員分別是美國太空人芬克（Mike Fincke）與卡德曼（Zena Cardman）、俄羅斯太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov），以及日本太空人油井龜美也（Kimiya Yui）。身為太空艙指揮官的卡德曼表示：「回到家真 是太棒了。」

美聯社指出，官員以保護醫療隱私為由，拒絕透露有健康問題的太空人身分及說明具體狀況。

儘管太空人在地球軌道的狀況穩定，但NASA還是希望太空人盡快返回地球並接受妥善的護理和診斷。官員表示，進入大氣層和濺落的過程不需要經過特殊安排，太空任務回收船上也配備一定數量的醫療專家。目前尚不清楚太空人何時從加州返回德州基地，也不知道普拉托諾夫何時返回俄國首都莫斯科。

太空人 加州 NASA

上一則

川普受訪談伊朗前王儲：人很好但不知能否獲國內支持掌權

下一則

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

延伸閱讀

國際太空站醫療撤離 前太空人：人類殖民月球火星還早

國際太空站醫療撤離 前太空人：人類殖民月球火星還早
健康出問題 4太空人將提早返航地球

健康出問題 4太空人將提早返航地球
重返月球前奏 美2月6日載人繞月飛

重返月球前奏 美2月6日載人繞月飛
國際太空站首度因醫療撤離 「Crew-11」4名太空人提前返航

國際太空站首度因醫療撤離 「Crew-11」4名太空人提前返航

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03
華裔妻子槍殺丈夫侄兒，由於認罪協議獲得輕判，只須接受10年的社區監管而幾乎毋須入獄。德州警方示意圖，非新聞事件圖。(路透)

嫌住太久引衝突 德州華女殺侄子一理由免坐牢

2026-01-07 20:11
福特汽車（Ford）。（路透）

年薪上看16萬的汽車維修工 福特為何嚴重缺人？

2026-01-07 09:37

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議
七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役

七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好