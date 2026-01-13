共和黨眾議員提法案 欲授權川普兼併格陵蘭

美國總統川普揚言奪取丹麥自治領土格陵蘭之際，共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員范恩13日提出授權川普兼併格陵蘭、使其成為美國第51州的法案。路透

美國總統川普 揚言奪取丹麥 自治領土格陵蘭 之際，共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員范恩今天提出授權川普兼併格陵蘭、使其成為美國第51州的法案。

法新社報導，儘管北大西洋公約組織（NATO）成員國丹麥強力反對，川普（Donald Trump）仍表示美國「無論如何」都會取得格陵蘭（Greenland），並提出買下這塊土地或以武力奪取的構想。

范恩（Randy Fine）指出，他提出的新法案將授權川普「採取任何必要措施以兼併或取得格陵蘭」。

這項法案也將要求川普政府向國會提出報告，詳述聯邦法律需做哪些修改，才能讓格陵蘭成為美國一州。

范恩透過聲明談到：「格陵蘭不是我們可忽視的遙遠前哨，而是重要的國家安全資產。」

川普堅稱，蘊藏豐富稀土礦產資源的格陵蘭必須納入美國掌控之下，此地對美國國安至關重要。

他還說過，如果美國不行動，格陵蘭就會落入俄羅斯或中國手中。

美國民主黨及共和黨都有人反對川普的說法，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）則警告，美國若對格陵蘭動武，將意味著北約的終結。

北約及格陵蘭政府今天宣布，他們打算加強對格陵蘭的防禦，這也是川普關切的重點。