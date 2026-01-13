我的頻道

美加徵伊朗貿易國25%關稅 中國反彈…今日你應知道5件事

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

共和黨眾議員提法案 欲授權川普兼併格陵蘭

中央社華盛頓12日綜合外電報導
美國總統川普揚言奪取丹麥自治領土格陵蘭之際，共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員范恩13日提出授權川普兼併格陵蘭、使其成為美國第51州的法案。路透
美國總統川普揚言奪取丹麥自治領土格陵蘭之際，共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員范恩13日提出授權川普兼併格陵蘭、使其成為美國第51州的法案。路透

美國總統川普揚言奪取丹麥自治領土格陵蘭之際，共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員范恩今天提出授權川普兼併格陵蘭、使其成為美國第51州的法案。

法新社報導，儘管北大西洋公約組織（NATO）成員國丹麥強力反對，川普（Donald Trump）仍表示美國「無論如何」都會取得格陵蘭（Greenland），並提出買下這塊土地或以武力奪取的構想。

范恩（Randy Fine）指出，他提出的新法案將授權川普「採取任何必要措施以兼併或取得格陵蘭」。

這項法案也將要求川普政府向國會提出報告，詳述聯邦法律需做哪些修改，才能讓格陵蘭成為美國一州。

范恩透過聲明談到：「格陵蘭不是我們可忽視的遙遠前哨，而是重要的國家安全資產。」

川普堅稱，蘊藏豐富稀土礦產資源的格陵蘭必須納入美國掌控之下，此地對美國國安至關重要。

他還說過，如果美國不行動，格陵蘭就會落入俄羅斯或中國手中。

美國民主黨及共和黨都有人反對川普的說法，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）則警告，美國若對格陵蘭動武，將意味著北約的終結。

北約及格陵蘭政府今天宣布，他們打算加強對格陵蘭的防禦，這也是川普關切的重點。

示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03
華裔妻子槍殺丈夫侄兒，由於認罪協議獲得輕判，只須接受10年的社區監管而幾乎毋須入獄。德州警方示意圖，非新聞事件圖。(路透)

嫌住太久引衝突 德州華女殺侄子一理由免坐牢

2026-01-07 20:11
福特汽車（Ford）。（路透）

年薪上看16萬的汽車維修工 福特為何嚴重缺人？

2026-01-07 09:37
劫機犯「DB庫柏」(D.B. Cooper)的畫像。（美聯社檔案照）

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

2026-01-08 11:36

