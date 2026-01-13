冒名網站大量散布AI生成垃圾訊息 大學校園報紙不堪其擾

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
波爾德科羅拉多大學（University of Colorado Boulder）。（美聯社）
波爾德科羅拉多大學（University of Colorado Boulder）。（美聯社）

華盛頓郵報13日報導，冒名網站以人工智慧(AI)生成的大量垃圾訊息(spam)騙取網路流量謀利，已讓具有聲望的大型媒體機構感到頭疼，小型媒體或地方媒體遇到相同狀況則是無力反擊，波爾德科羅拉多大學(University of Colorado Boulder)學生報紙「獨立報」(Independent)便是一例。

21歲「獨立報」總編輯柯克霍夫(Greta Kerkhoff)原本打算大學最後一年一邊在校園報紙工作，一邊準備完成新聞學位，結果卻遇到報紙舊網站遭到AI生成垃圾訊息占領的狀況，必須花時間向州政府主管機關申訴、找律師以及為準備打官司發動募款。

「獨立報」2025年夏天遷到新網站CU Independent.org之後不久，先前使用的舊網站就出現冒名網站，上面有著「獨立報」標誌與名稱，真假網站唯一差別是，正牌網站結尾是.org，冒牌網站是.com。柯克霍夫表示，冒牌網站大量發送有關名人、居家修繕、流行時尚等訊息，應該都是由AI自動生成。

柯克霍夫說，冒名網站的出現讓人感覺充滿一股「詭異的惡意」(weirdly malicious)。

「獨立報」委任律師巴斯(Alexandra Bass)說，自從生成式AI變得普遍之後，冒名新聞網站的亂象越來越常見。

巴斯表示，生成式AI能讓不法份子以極快速度產生內容，讓網路被虛假訊息淹沒，甚至直接剽竊專業記者的報導作品，AI還能讓不法份子發布的內容看起來就像來自合法新聞網站的報導。

截至2025年10月為止，媒體研究機構「新聞守門人」(NewsGuard)已經找到超過2000個AI自動生成的新聞網站，內容經常含有大量廣告與不實、誤導訊息。

「新聞守門人」資深主編羅賓森(Sofia Rubinson)說，這些AI網站為了顯得具有可信度，通常會挑選通用的新聞媒體機構名稱，但不法份子直接接管合法報址的舊網站，手法則相當罕見。羅賓森分析，取得舊網站可以獲得現成的可信度，對於不法份子來說「簡直夢想成真」。

「獨立報」前總編輯薩克斯(Jessica Sachs)表示，報紙舊網站CU Independent.com無法註銷，網站註冊是在2000年代，如今已經找不到當時的註冊資料。

「獨立報」停止支付網站架設平台Wordpress的代管費用之後，CU Independent.com網站終於下線，但2025年7月突然重出江湖，網站看起來與真正的「獨立報」很像，甚至還附上前往報紙社群網站的連結，但發布內容卻是AI生成的垃圾訊息。

