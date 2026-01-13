花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

核磁共振儀示意圖。（美聯社）

號稱可以盡早發現身體微妙變化甚至有「救命效果」的全身核磁共振成像(MRI)檢查，在女星金卡戴珊(Kim Kardashian)等名人宣傳下近年變得熱門。華盛頓郵報13日報導，一名35歲男子花2500元接受MRI全身檢查顯示健康無虞，8個月後卻嚴重中風 ，左半身手腳癱瘓，因此將廠商普雷諾沃(Prenuvo)告上法院，指控健康報告顯然存有疏漏，大腦、小腦血管病變被誤診為「正常」。

根據法院紀錄，Prenuvo否認過失，訴訟仍在進行中。

對全身MRI健檢提出最多批評的醫界人士之一、美國預防醫學會(American College of Preventive Medicine)前任主席拉赫曼(Mirza Rahman)指出，這種服務凸顯美國醫療圈的問題就是「富人獲得太多，窮人得到不足」，但即使富人也要小心全身MRI檢查結果，因為某些病情可能遭到忽略。

拉赫曼說：「放射科醫生是否有充足時間查看骨骼、血管、器官掃描影像與其他檢查訊息呢？這是需要回答的問題。」他表示，消費者身體出現危險病徵卻在檢查裡被漏掉，患者從檢查報告得到「虛假不實的安全感」，並且繼續過著對健康有害的生活方式，如此狀況令人感到憂心。

2023年7月，住在曼哈頓的35歲男子克里福德(Sean Clifford)決定接受有許多名人代言的Prenuvo全身MRI健檢，廣告聲稱掃描能盡早偵測數百種尚未進一步惡化的癌症 、動脈瘤等。他收到的檢查報告顯示健康並無重大問題，但8個月後卻嚴重中風，半身癱瘓。

2024年9月，克里福德對Prenuvo提告，指控Prenuvo忽略掃描影像裡的腦動脈異常。訴狀當中引述一位放射科醫生證詞指出，檢查報告顯然有疏漏，大腦、小腦血管系統被錯誤描述為正常。

Prenuvo拒絕針對這件官司發表評論，僅發表聲明表示，對於任何指控都嚴肅面對，致力透過司法管道解決問題。

已退休 的超級名模辛蒂克勞馥(Cindy Crawford)是Prenuvo投資者之一，曾在Instagram發布與丈夫一起站在掃描儀器前的照片。其他投資者還包括基因檢測公司「23與我」(23andMe)執行長沃潔斯基(Anne Wojcicki)以及谷歌(Google)前任執行長施密特(Eric Schmidt)擔任總裁的Steel Perlot科技創投公司。