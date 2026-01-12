高中汽車技術班學生8年來修理舊車 將車送給弱勢單親媽媽

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
維吉尼亞州路易莎郡高中(Louisa County High School)汽車技術班學生花了數月時間，完成Prius轎車維修與翻新。示意圖（路透）
維吉尼亞州路易莎郡高中(Louisa County High School)汽車技術班學生花了數月時間，完成Prius轎車維修與翻新。示意圖（路透）

育有三個孩子、2023年獲贈一輛2007年份金色豐田(Toyota)Prius油電混合車的40歲單親媽媽潔西卡‧雷德(Jessica Rader)回憶說，當時收到車子激動萬分，「素昧平生的高中孩子竟然為了我這個人而努力修理車子，確保我跟兒女行車安全無虞」。

華盛頓郵報12日報導，維吉尼亞州路易莎郡高中(Louisa County High School)汽車技術班學生花了數月時間，完成Prius轎車維修與翻新，然後在贈送儀式上把鑰匙交給雷德。過去八年來，汽車技術班與當地非營利慈善機構「贈言」(Giving Words)合作，學生聯手修理老舊車輛，修好之後免費送給社區裡的弱勢單親媽媽，平均每年送出五輛車。

汽車維修老師羅勃森(Shane Robertson)說：「這是很棒的學習經驗，有著很大的成就感。」

「贈言」創辦人布朗(Eddie Brown)表示，單親媽媽如果車子壞掉，代表著可能丟掉工作、沒辦法看病。布朗與妻子都曾經是單親家長，他說，自身經驗充分體認到交通問題是單親家長經常遭遇的困難。

布朗透過「贈言」與當地汽車修理行、路易莎郡高中與夏洛茲維爾地區技術教育中心(Charlottesville Area Technical Education Center)合作，修理由個人或汽車廠商捐贈的老舊車輛之後，送給社區裡的單親媽媽。「贈言」創立以來累計送出60多輛車，其中半數車輛是由高中生動手修好，然後由汽車修理廠完成最後翻新以及安全檢測。

布朗說，讓學生參與修車與送車過程，對學生產生直接影響，有助於建立悲天憫人性格及同理心，「所有事情都能產生漣漪效應」。

每部老舊車輛大約有20名學生共同修理，任務包括煞車、輪胎更換以及冷暖空調系統修理，還有更換機油、電池測試等。羅勃森說，學生得到真正實務經驗，透過教育與現實人生產生互動。

路易莎郡高中汽車技術班16歲學生派克里(Holden Pekary)參加修車送車計畫已兩年。他表示：「整堂讓讓人收獲豐富。」寒假之前，派克里與同學剛完成送車給一名單親母親。派克里說，同學們打開車庫大門，為這位媽媽鼓掌，「我幫她把車牌掛上，她手上抱著小嬰兒」。他說，感覺付出很有價值。

