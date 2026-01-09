Axios：共和黨人加快腳步阻止晶片銷中

我的頻道

中央社華盛頓9日綜合外電報導
儘管美國總統川普政府開放晶片銷往中國，但對中強硬的聯邦眾議員正加快腳步阻止北京取得美國敏感技術。（路透）
儘管美國總統川普政府開放晶片銷往中國，但對中強硬的聯邦眾議員正加快腳步阻止北京取得美國敏感技術。（路透）

美國Axios新聞網報導，儘管美國總統川普政府開放晶片銷往中國，但對中強硬的聯邦眾議員正加快腳步阻止北京取得美國敏感技術。

據報導，多數共和黨人避免在公開場合批評，但美國國會正設法約束川普（Donald Trump）的晶片銷售政策。

兩名知情人士告訴Axios，共和黨人在公開場合大多支持川普開放人工智慧（AI）晶片出口至中國此一決定，但私底下的不滿情緒日增。

其中一名消息人士秀出共和黨議員的對話佐證說，「參、眾兩院的若干共和黨議員及幕僚對這些晶片銷售感到不滿。在眾議院方面，我認為我沒聽到任何對政府當前晶片出口政策的支持。」

Axios最新取得的新聞稿指出，印第安納州共和黨眾議員希里夫（Jefferson Shreve）和加州民主黨眾議員卡姆拉格-德夫（Sydney Kai Kamlager-Dove）預計今天提案，要求強化美國商務部工業暨安全局（BIS）的人力編制。

這項「工業暨安全局強化法案」（The BIS STRENGTH Act，暫譯）將授權商務部延攬25名「具高度專業技術的專家」，在既有聯邦薪資上限內提供具競爭力的待遇，以吸引並留住頂尖人才。

未公開反對川普晶片政策的希里夫在聲明中表示：「惟有我們擁有這些專業人才，執行出口管制才算真正有效。」

希里夫的發言人班費爾德（Hannah Benfield）說，這項提案旨在「補足本屆政府做出明智決定所需的人力。」

卡姆拉格-德夫認為：「BIS過去一年流失許多技術人員，大幅削弱該局處執行出口管制的能力。這項能力有助保護美國國安。」

整體來看，負責出口管制的主要機構BIS人力已吃緊，現在又須處理輝達（NVIDIA）取得對中晶片出口許可一事，使其壓力益發沉重。

商務部和白宮暫未回應出口許可證如何達成國安要求的置評。

有專家擔心，中國將利用美國技術大幅提升自身AI產業實力。

共和黨籍的美國聯邦眾議院外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）主席馬斯特（Brian Mast）上月底已提出「人工智慧看守法案」（AI Overwatch Act），要求若對中國等其他美國敵對國家銷售AI晶片，必須通知國會，並賦予國會阻止出口的權力。

共和黨 川普 AI

