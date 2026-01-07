美線上假期消費金額成長放緩 折扣分期付款助攻仍創新高

我的頻道

中央社紐約7日綜合外電報導
示意圖。Image by Preis_King from Pixabay
示意圖。Image by Preis_King from Pixabay

根據奧多比分析公司（Adobe Analytics）今天公布的數據，美國線上假期（Online Holiday）消費金額成長在2025年旺季放緩，但受惠於大幅折扣及分期付款方案普及，消費金額依然創下新高。線上假期通常指年末購物季。

路透報導，Adobe表示，11月1日至12月31日的線上消費金額成長6.8%，達到2578億美元。相比之下，去年同期成長幅度為8.7%。

Adobe指出，本季線上銷售額超越原先預估的2534億美元。

通膨以及川普（Donald Trump）總統貿易政策帶來的經濟影響，讓精打細算的消費者對非必要性花費更加謹慎，進而壓抑假期銷售成長。

一大部分成長來自「網路周」（Cyber Week）檔期，較高所得消費者持續消費，折扣優惠及彈性付款選擇則吸引了預算有限的消費者上網購物。

奧多比數位透視（Adobe Digital Insights）首席分析師潘迪亞（Vivek Pandya）表示：「激烈的折扣競爭和類似『先買後付』（Buy Now Pay Later, BNPL）的彈性付款選項，也促使消費額創新高。」

Adobe指出，BNPL方案本季帶動200億美元的線上消費，較上季假期成長9.8%。

以折扣為導向的強勁需求帶動消費者購買電子產品、運動用品和家電等高單價商品。Adobe的統計是根據美國零售網站超過1兆次的實際線上交易分析得出。

Adobe指出，智慧型手機在本次線上購物交易中占比56.4%，高於一年前的54.5%。

此外，Adobe表示，零售網站與AI購物助理及聊天機器人相關的流量激增693.4%，前一年則成長了1300%。

智慧型手機 川普 AI

