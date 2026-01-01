我的頻道

冬日出遊 美東海岸5個度假地最不傷荷包

民間滾裝船納入解放軍登陸演習 提升對台戰力

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

記者顏伶如／即時報導
購買美國製造新車的消費者，2026年有機會得到最高1萬元的扣稅。（路透）
國稅局(IRS)31日新聞稿指出，根據財政部與國稅局為「大又美法」「汽車貸款利息免稅」(No Tax on Car Loan Interest)條款頒布最新指南，購買美國製造新車的消費者，在2026年裡有機會得到最高1萬元的扣稅(tax deduction)。

「大又美法」(One, Big, Beautiful Bill)的「汽車貸款利息免稅」適用對象是2024年12月31日之後購買美國製造(made-in-America)新車做為個人使用的汽車貸款利息。

國稅局指出，消費者報稅不管採取標準扣除額(standard deduction)或列舉扣減(itemized deduction)，「汽車貸款利息免稅」都是讓應稅收入(taxable income)降低的機會，可以把車貸利息從收入扣除，每年扣除額度上限為1萬元。

符合條款規定條件的車輛包括轎車、休旅車(SUVs)、貨車、皮卡卡車(pickups)以及摩托車，車輛重量要在1萬4000磅以下，只要最後階段的組裝是在美國國內完成，就有資格獲得扣除。

「汽車貸款利息免稅」條款實施期間是2024年12月31日之後到2029年1月1日之間的報稅年度。

國稅局指出，需要注意的是，條款僅適用於美國製造的新車，汽車最後階段的組裝一定要在美國完成；納稅人申報扣稅時，要確認銀行提供正確的利息數字，以免扣稅出現錯誤。

國稅局指出，從現在起到今年2月2日為止，「汽車貸款利息免稅」條款在Regulations.gov網站開放公共評論。

