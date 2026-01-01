多年協助美軍的阿富汗口譯撤離來美後 與子失散難團圓

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
美軍在2021年以C-17飛機協助阿富汗人民逃離。(美聯社檔案照)
美軍在2021年以C-17飛機協助阿富汗人民逃離。(美聯社檔案照)

阿富汗男子哈希米(Sayed Rasool Hashemi)從青少年時期就幫派駐阿富汗的美軍工作，從打雜開始到為美國包商擔任口譯。2021年8月美國從阿富汗撤軍，當地陷入動亂，哈希米帶著妻兒躲起來。由於幼子剛出生沒有護照或簽證，哈希米夫妻做出困難抉擇，把幼子留給家人照顧，帶著兩個較大的孩子先行赴美。紐約時報報導，一名阿富汗男子在華府對國民兵開槍後，川普總統下令暫停所有阿富汗人簽證申請，哈希米全家團圓再添變數。

哈希米夫妻目前帶著兩個孩子住在俄勒岡州比佛頓(Beaverton)，已經三歲的幼子仍由哈希米父母照顧。哈希米說，過去幾年一直努力要把幼子接到美國，「每次快要成功的時候，總會出現狀況」。他表示：「現在，我們完全茫然。」

阿富汗公民為美國效力面臨風險，國務院內部因此成立名稱為「阿富汗重新安置協調員」(Coordinator for Afghan Relocation Efforts)的辦公室，為可能遭到恐怖組織神學士 (Taliban，另譯塔利班)報復的阿富汗人提供特別簽證。

不過，拜登政府任內推出的阿富汗特別簽證制度，從一開始就面臨申請案件超載。哈希米早在美軍撤離阿富汗之前就提出特別簽證的申請，為了前往卡達的旅遊文件等待一年多。卡達是許多阿富汗人撤離之後前往美國的第一站。這段期間，哈希米妻子懷孕，2022年9月生下第三胎塞耶(Sayed Anas Hashemi)。

由於當初提出簽證申請時還沒有第三個孩子，哈希米全家在卡達停留近四個月，但塞耶還是無法取得證件。2023年2月，哈希米全家獲准飛往美國，當時以為塞耶過幾個月就會跟上，不料一等就是好幾年。

哈希米向「阿富汗重新安置協調員」辦公室求助，塞耶護照終於在2024年獲得批准，但辦公室積案嚴重且人手短缺，哈希米打電話、發電郵都未獲回應。2025年，辦公室在國務院架構重整期間遭到裁撤。

律師建議哈希米向位於中亞或者中東地區的美國大使館求助，但不同國家、不同使館對於阿富汗人申請簽證的規定各不相同，即使接受申請也有大量積案。

美國駐塔吉克大使館2025年秋季通知可以處理塞耶簽證申請，結果卻因國民兵槍擊案發生而停擺。

阿富汗 簽證 國務院

