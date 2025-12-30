我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」

新年新政 9州降所得稅、5州糧食券禁買糖果

美國追捕的委內瑞拉油輪「貝拉1號」疑受俄羅斯保護

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國海岸防衛隊追逐委內瑞拉油輪「貝拉1號」(Bella 1)多日卻遲遲無法登船，美籍資深官員透露，這艘老舊油輪的船舷疑似草率塗上俄羅斯國旗，顯然是為尋求莫斯科當局的庇護。

華爾街日報報導，美國海防隊船艦過去兩周持續在大西洋追蹤「貝拉1號」巨型運油船，並保持約半哩的距離。

海防隊表示，一旦白宮批准，已準備好扣押「貝拉1號」。

「貝拉1號」持續規避美國制裁委內瑞拉油輪的政策，川普總統揚言透過全面封鎖加強制裁委國原油運輸，並切斷委國的經濟命脈。

海事法專家解釋，聯合國海洋法公約(UN Convention on the Law of the Sea)規定，如果外國船隻屬於無國籍狀態，或合理懷疑該船涉入欺騙行為，海岸防衛隊便有權登船檢查。

美方開始追查「貝拉1號」時，白宮稱該船是遭司法扣押令制裁的船隻，且懸掛假旗幟。

專家表示，如果「貝拉1號」如今已在俄羅斯合法註冊，可能會讓美國海防隊更難強行登船。

國際海事組織(International Maritime Organization)前法律事務與對外關係主任、退役海軍少將甘迺迪(Fred Kenney)表示，「美國可能正透過外交管道，調查該船是否真的在俄國註冊，僅在船側塗上國旗並不具法律約束力。」

耶魯大學法學院研究員、海岸防衛隊前法務軍官菲德爾(Eugene Fidell)則質疑，「俄羅斯是否可能允許這艘船在未經檢查的情況下重新註冊，也許俄國為了捉弄美國而略過相關程序。」

另有國際法規定，船舶不得在航行途中更改船旗，除非所有權或註冊資訊變更。

俄羅斯 委內瑞拉 白宮

上一則

跨越27年時空 看1998年美國人預測2025年哪些成真、哪些落空

延伸閱讀

基輔稱俄羅斯攻擊烏克蘭黑海港口 1艘運穀民船受損

基輔稱俄羅斯攻擊烏克蘭黑海港口 1艘運穀民船受損
川普警告可能對伊朗發動空襲 俄羅斯促各方克制

川普警告可能對伊朗發動空襲 俄羅斯促各方克制
首攻委內瑞拉本土 川普：美炸毀碼頭毒品裝載大型設施

首攻委內瑞拉本土 川普：美炸毀碼頭毒品裝載大型設施
海防隊人力不足 追蹤5天仍難登上第3艘委內瑞拉油輪

海防隊人力不足 追蹤5天仍難登上第3艘委內瑞拉油輪

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
華爾街日報報導，空服人員指出愈來愈多身體健全的乘客佯裝身體不適要求使用輪椅，由專人護送登機，藉此免排隊並優先占用頭頂行李架。(美聯社，示意圖，非當事人)

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

2025-12-27 16:48
喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
泰勒蔡斯是2000年代Nickelodeon電視頻道熱門節目「奈德的校園生存指南」的知名童星。(取材自IMDb)

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

2025-12-25 12:52

超人氣

更多 >
馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先