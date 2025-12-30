上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）外孫女塔蒂亞娜‧史洛斯柏格(Tatiana Schlossberg，圖)11月甫對外透露自己罹患末期癌症，20日上午不幸逝世，享年35歲。美聯社

已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）外孫女塔蒂亞娜‧史洛斯柏格(Tatiana Schlossberg)11月甫對外透露自己罹患末期癌症 ，20日上午不幸逝世，享年35歲。

史洛斯伯格是甘迺迪女兒卡洛琳·甘迺迪（Caroline Kennedy）和艾德溫·史洛斯伯格（Edwin Schlossberg）的二女兒。2025年11月她才在「紐約客」（The New Yorker）撰文透露，她罹患末期癌症，醫生表示壽命可能只剩一年。

甘迺迪圖書館基金會30日在社群媒體發布她的家人聲明指出，「我們美麗的塔蒂亞娜今天早上去世了。她將永遠活在我們心中。」聲明中沒有透露死因或去世地點。

史洛斯伯格生於1990年5月5日；她是在生下第二個孩子後，醫生注意到她白血球數量偏高，2024年5月被診斷患有罕見突變的急性骨髓性白血病；這種疾病多見於老年人。

史洛斯伯格11月在題為「與我的血液戰鬥」（“A Battle With My Blood）的「紐約客」文章中，講述自己經歷多輪化療、兩次幹細胞移植和參與臨床試驗的歷程；她寫道，醫生在最近一次試驗中告知：「或許，可以讓我活一年」。

她談到自己害怕女兒和兒子會忘記她，對於再無法和丈夫喬治·莫蘭（George Moran）共度「美好生活」，感到悲傷。她並寫道：「我這輩子一直努力求好，做好學生、好妹妹、好女兒，想保護我母親，不讓她傷心或生氣；如今，我為她的人生、為我們的家庭帶來了新的悲劇，而我卻無能為力。」

史洛斯伯格曾是「紐約時報 」科學版記者，負責報導氣候變遷 與環保議題；2019年她出版「隱形消費：你沒查覺的環境影響」（Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have）一書，榮獲2020年環境記者協會頒發的瑞秋卡森環境圖書獎（Rachel Carson Environment Book Award）。

史洛斯伯格的母親卡洛琳·甘迺迪現年68歲，是甘迺迪總統四名子女中唯一在世者。