我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓布萊恩公園發生隨機傷人案 加拿大遊客無故被刺傷

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）外孫女塔蒂亞娜‧史洛斯柏格(Tatiana Schlossberg，圖)11月甫對外透露自己罹患末期癌症，20日上午不幸逝世，享年35歲。美聯社
已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）外孫女塔蒂亞娜‧史洛斯柏格(Tatiana Schlossberg，圖)11月甫對外透露自己罹患末期癌症，20日上午不幸逝世，享年35歲。美聯社

已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）外孫女塔蒂亞娜‧史洛斯柏格(Tatiana Schlossberg)11月甫對外透露自己罹患末期癌症，20日上午不幸逝世，享年35歲。

史洛斯伯格是甘迺迪女兒卡洛琳·甘迺迪（Caroline Kennedy）和艾德溫·史洛斯伯格（Edwin Schlossberg）的二女兒。2025年11月她才在「紐約客」（The New Yorker）撰文透露，她罹患末期癌症，醫生表示壽命可能只剩一年。

甘迺迪圖書館基金會30日在社群媒體發布她的家人聲明指出，「我們美麗的塔蒂亞娜今天早上去世了。她將永遠活在我們心中。」聲明中沒有透露死因或去世地點。

史洛斯伯格生於1990年5月5日；她是在生下第二個孩子後，醫生注意到她白血球數量偏高，2024年5月被診斷患有罕見突變的急性骨髓性白血病；這種疾病多見於老年人。

史洛斯伯格11月在題為「與我的血液戰鬥」（“A Battle With My Blood）的「紐約客」文章中，講述自己經歷多輪化療、兩次幹細胞移植和參與臨床試驗的歷程；她寫道，醫生在最近一次試驗中告知：「或許，可以讓我活一年」。

她談到自己害怕女兒和兒子會忘記她，對於再無法和丈夫喬治·莫蘭（George Moran）共度「美好生活」，感到悲傷。她並寫道：「我這輩子一直努力求好，做好學生、好妹妹、好女兒，想保護我母親，不讓她傷心或生氣；如今，我為她的人生、為我們的家庭帶來了新的悲劇，而我卻無能為力。」

史洛斯伯格曾是「紐約時報」科學版記者，負責報導氣候變遷與環保議題；2019年她出版「隱形消費：你沒查覺的環境影響」（Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have）一書，榮獲2020年環境記者協會頒發的瑞秋卡森環境圖書獎（Rachel Carson Environment Book Award）。

史洛斯伯格的母親卡洛琳·甘迺迪現年68歲，是甘迺迪總統四名子女中唯一在世者。

癌症 氣候變遷 紐約時報

上一則

回顧2025／川普施政 左右國內外大事

延伸閱讀

澤倫斯基談美軍駐烏 稱願以任何形式與普亭會面

澤倫斯基談美軍駐烏 稱願以任何形式與普亭會面
南韓總統李在明 明年1月4日訪北京見習近平

南韓總統李在明 明年1月4日訪北京見習近平
蔣萬安譴責對岸軍演 喊話賴總統也應克制

蔣萬安譴責對岸軍演 喊話賴總統也應克制
黑白集／論述謬誤有言必失 賴清德忘了十講教訓？

黑白集／論述謬誤有言必失 賴清德忘了十講教訓？

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
華爾街日報報導，空服人員指出愈來愈多身體健全的乘客佯裝身體不適要求使用輪椅，由專人護送登機，藉此免排隊並優先占用頭頂行李架。(美聯社，示意圖，非當事人)

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

2025-12-27 16:48
泰勒蔡斯是2000年代Nickelodeon電視頻道熱門節目「奈德的校園生存指南」的知名童星。(取材自IMDb)

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

2025-12-25 12:52
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46

超人氣

更多 >
馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花
估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查
紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了
曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國