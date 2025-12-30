我的頻道

H-1B簽證費增至10萬恐打到最高院…今日你應知道5件事

這個絲路上國家 2026年起美國旅客可免簽

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

記者顏伶如／即時報導
示意圖。（取自123RF）
示意圖。（取自123RF）

紐約州退休企業家霍夫(John Hoff)與平面設計師妻子凱薩琳(Kathleen Ocorr-Hoff)多年來是經常到佛羅里達州避寒的「雪鳥族」(snowbirds)，2014年在佛州拿波里(Naples)買下93.5萬元三臥三衛康斗公寓並花20萬元裝修，2018年、2019年報稅時以佛州做為主要住所(primary residence)。然而，紐約州調查發現霍夫夫妻仍保留與卡南代瓜(Canandaigua)許多關聯，包括領取薪資、當地鄉村俱樂部會員，裁定追討6萬元積欠州稅。

稅務上訴法庭(Tax Appeals Tribunal)10月在24頁裁決書指出，霍夫聲稱退休之後已搬到氣候溫暖的佛州，證據包括車輛登記在佛州，擁有佛州銀行帳戶，霍夫拿到佛州打獵執照與釣魚執照，凱薩琳有即將在佛州開公司的地址，「但這些因素都不具說服力，與紀錄登載不符，無法舉證發生在相關稅務年度」。

霍夫原本是紐約州一家進出口公司負責人，與凱薩琳在2008年結婚，2011年在楊柳海灘(Poplar Beach)買下90萬元房子。

2014年，霍夫夫妻在拿波里買下93.5萬元豪華公寓，準備做為退休住所，在佛州辦理選民登記，參加鄉村俱樂部，但仍保持原本在紐約州鄉村俱樂部會員。

霍夫夫妻說，2018年有186天住在紐約州，131天在佛州，48天在其他地點，2019年有164天在紐約州，153.5天在佛州，另外47.5天在別處。

紐約州稅務官員認為，霍夫夫妻的說詞無法證明為佛州居民，霍夫把公司移交給兒子之後，雖然工作量減少，卻繼續參與公司事務，夫妻兩人也都持續從紐約事業領取收入，因此針對2018年、2019年欠稅開罰5萬9648元。

霍夫夫妻提出行政申訴，法官裁定納稅人未履行舉證責任，無法說明在相關稅務年度已經更改住所，霍夫夫妻繼續上訴到稅務法院，法庭10月宣布維持原判。

