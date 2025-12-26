冬季風暴引發加州豪雨、山洪、泥石流 至少4死

加州Wrightwood受大氣河流影響，26日暴雨傾盆而下，地面上覆蓋著大量碎片。（路透）

持續多日的冬季風暴26日繼續影響加州 ，連續高強度降雨引發多起山洪、泥石流和城市內澇災害，目前已致至少4人死亡，多條高速公路交通中斷。

截止26日中午，洛杉磯 市中心地區連續5天降雨量已達到95.5毫米，而根據歷史記錄測算，當地12月整月平均降雨量只有63毫米。降雨強度最大的地方在洛杉磯周邊山區，最多處僅24日一天，降雨量就達到了280.4毫米。

25日，洛杉磯周邊山區報告發生多起泥石流災害，其中最嚴重一起在洛杉磯東北70公里處的賴特伍德。視頻畫面顯示，泥石流過後，在依山而建的居民區，道路被沖毀，不少汽車和房屋被泥漿沒頂。該社區有約5000名常住居民，此前已疏散撤離，目前無人員傷亡報告。當地消防局26日表示，正在展開修建堤壩、疏導水流以及搶修建築物工作。

在位於加州東部、毗鄰內華達州 的死谷國家公園，截至26日上午，近幾日降水量已達10.16毫米，幾乎是當地12月份歷史平均降雨總量的兩倍。死谷是北美大陸最炎熱和最乾燥的地方。工作人員正清理道路並警告說，風暴造成的洪水可能導致該公園關閉。