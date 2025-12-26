我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「超級流感」單周2.46萬例 創10年新高…學者：還未達高峰

法拉盛、長島華人連傳失聯 52歲女與79歲失智婦下落不明

冬季風暴引發加州豪雨、山洪、泥石流 至少4死

新華社洛杉磯12月26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州Wrightwood受大氣河流影響，26日暴雨傾盆而下，地面上覆蓋著大量碎片。（路透）
加州Wrightwood受大氣河流影響，26日暴雨傾盆而下，地面上覆蓋著大量碎片。（路透）

持續多日的冬季風暴26日繼續影響加州，連續高強度降雨引發多起山洪、泥石流和城市內澇災害，目前已致至少4人死亡，多條高速公路交通中斷。

截止26日中午，洛杉磯市中心地區連續5天降雨量已達到95.5毫米，而根據歷史記錄測算，當地12月整月平均降雨量只有63毫米。降雨強度最大的地方在洛杉磯周邊山區，最多處僅24日一天，降雨量就達到了280.4毫米。

25日，洛杉磯周邊山區報告發生多起泥石流災害，其中最嚴重一起在洛杉磯東北70公里處的賴特伍德。視頻畫面顯示，泥石流過後，在依山而建的居民區，道路被沖毀，不少汽車和房屋被泥漿沒頂。該社區有約5000名常住居民，此前已疏散撤離，目前無人員傷亡報告。當地消防局26日表示，正在展開修建堤壩、疏導水流以及搶修建築物工作。

在位於加州東部、毗鄰內華達州的死谷國家公園，截至26日上午，近幾日降水量已達10.16毫米，幾乎是當地12月份歷史平均降雨總量的兩倍。死谷是北美大陸最炎熱和最乾燥的地方。工作人員正清理道路並警告說，風暴造成的洪水可能導致該公園關閉。

加州北部的沙斯塔縣是加州政府24日宣布進入緊急狀態的6個縣之一。在該縣主要城市雷丁，21日發生一起死亡事故，一名男子駕車時被困在內澇的城市街道上淹死。26日，當地降雨有所減小，但仍有不少道路遭積水阻斷，交管部門呼籲人們儘量避免外出。

加州Sun Village的East Palmdale大道26日被洪水沖毀，多輛...
加州Sun Village的East Palmdale大道26日被洪水沖毀，多輛汽車被困。（歐新社）

加州 洛杉磯 內華達州

上一則

冬風暴來襲 全美6000航班延誤取消…過半源自紐新3機場

下一則

好市多活龍蝦遭劫？近40萬美元貨品消失麻州 驚動FBI介入

延伸閱讀

旅遊雜誌評選 屋崙奪全美最佳美食城市

旅遊雜誌評選 屋崙奪全美最佳美食城市
私人豪華鐵路包廂1月啟航 屋崙直達洛杉磯與丹佛

私人豪華鐵路包廂1月啟航 屋崙直達洛杉磯與丹佛
身分盜用與詐騙風險 加州全美第2

身分盜用與詐騙風險 加州全美第2
TikTok「踢門」惡作劇 警：恐致入室盜竊等嚴重控罪

TikTok「踢門」惡作劇 警：恐致入室盜竊等嚴重控罪

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
現年53歲的前內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟宣布，他上周確診罹患第四期胰腺癌。（美聯社）

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

2025-12-23 19:48

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」