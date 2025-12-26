我的頻道

冬風暴來襲 6000航班延誤取消…過半源自紐新

21歲中樂透 前加油站員工靠投資守住財富自由

冬風暴來襲 全美6000航班延誤取消…過半源自紐新3機場

編譯周芳苑／即時報導
紐約甘迺迪機場示意圖。（路透檔案照）
紐約甘迺迪機場示意圖。（路透檔案照）

根據航班追蹤網站FlightAware最新資訊，受到冬季風暴「德文」(Devin)所影響，全美各家航空公司26日截至美東下午2點多為止，已取消1382航班，另有4685航班延誤，高比例集中在紐約市新澤西州紐瓦克的三個機場，假日出行高峰期交通大亂。

美國國家氣象局(National Weather Service)26日下午針對冬季風暴「德文」發出警報，聲稱從26日起到27日上午為止，五大湖區、大西洋(Mid-Atlantic)北部地區以及新英格蘭南部的出行條件危險。

氣象局風暴預報中心(Storm Prediction Center)官網站指出，從紐約州北部到包括紐約市和長島在內的三州地區(Tri-State)，預計26日晚上至夜間將有4至8吋降雪。

風暴預報中心也提醒，南加州有輕微的突發性洪水風險，沿海地區則可能出現強風和雷暴。

受到風暴所影響，紐約甘迺迪國際機場(John F. Kennedy Airport)、新澤西州紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)、紐約市拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)都透過社群網站X發佈公告，提醒旅客航班可能延誤或取消。

根據FlightAware統計，全美過半航班取消和延誤都源自紐約市和紐瓦克這三個機場。

捷藍航空 (JetBlue Airways) 已取消 225 個航班，取消數量之多在各航空公司位居第一，其次是達美航空 (Delta Air Lines)取消 212 個航班。

此外，共和航空 (Republic Airways) 取消 157 個航班、美國航空 (American Airlines) 取消 146 個航班、聯合航空 (United Airlines) 取消 97 個航班。

美國航空、聯合航空和捷藍航空的發言人表示，針對行程可能受影響的旅客，航空公司將免收航班更改手續費。

捷藍航空發言人則表示，受到冬季風暴德文的影響，捷藍航空26、 27日取消約350個航班，主要集中在捷藍航空業務規模較大的東北地區。

