我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE說被捕女子是非法移民 律師卻稱有美出生證明

H-1B修改抽籤制：高技能、高薪勞工將獲加權

聖誕節將至 佛州主教們籲請川普暫停移民掃蕩行動

中央社華盛頓23日綜合外電報導
美國佛羅里達州的天主教主教們呼籲美國總統川普（Donald Trump）聖誕節假期期間，暫停移民掃蕩行動。示意圖。歐新社
美國佛羅里達州的天主教主教們呼籲美國總統川普（Donald Trump）聖誕節假期期間，暫停移民掃蕩行動。示意圖。歐新社

美國佛羅里達州的天主教主教們呼籲美國總統川普（Donald Trump）聖誕節假期期間，暫停移民掃蕩行動。

路透報導，佛州主教們昨天致函川普及佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis），信中說道：「這樣的暫停將展現對這些家庭的應有尊重。現在不是對移民掃蕩行動所造成的苦難漠不關心的時候。」

佛州主教們的這起呼籲，是在美國天主教主教會議（The U.S. Conference of Catholic Bishops, USCCB）罕見的譴責川普政府移民打壓行動，並倡導「有意義的移民改革」一個多月後提出的。羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今年10月也曾譴責虐待移民的行為。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）今天說：「川普總統之所以當選，是基於競選時他向美國人民承諾要驅逐犯罪的非法移民。他正在兌現這項承諾。」德桑提斯州長的發言人未立即回應。

過去一年，川普大力執行移民掃蕩行動，逮捕並遣返他所稱的危險犯罪移民。

過去在教堂、醫院和學校等敏感地點，限制逮捕移民的政策，川普政府也予以撤銷，並在全美部署聯邦執法人員加強移民掃蕩行動。

儘管川普政府強調以鎖定犯罪分子為目標，但官方數據顯示，政府逮捕更多僅涉移民違規、未被控其他罪名的人，其人數超過以往歷任政府。

非法移民 川普 佛州

上一則

見小孩快摔倒出手幫忙 男子遭控綁架被押47天才恢復清白

延伸閱讀

川普不挺電動車掀漣漪 LGES出售俄亥俄州電池廠

川普不挺電動車掀漣漪 LGES出售俄亥俄州電池廠
川普挫敗…最高院暫阻國民兵駐芝加哥 恐影響其他城市部署

川普挫敗…最高院暫阻國民兵駐芝加哥 恐影響其他城市部署
以可被遣返至第3國為由 川普政府企圖取消逾8000宗庇護案

以可被遣返至第3國為由 川普政府企圖取消逾8000宗庇護案
川普喊造「川普級」戰鬥艦 海軍造船廠疲於應對難吞下

川普喊造「川普級」戰鬥艦 海軍造船廠疲於應對難吞下

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感