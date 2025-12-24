我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE說被捕女子是非法移民 律師卻稱有美出生證明

H-1B修改抽籤制：高技能、高薪勞工將獲加權

見小孩快摔倒出手幫忙 男子遭控綁架被押47天才恢復清白

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沃爾瑪（Walmart）。示意圖（美聯社）
沃爾瑪（Walmart）。示意圖（美聯社）

住在喬治亞州柯布郡(Cobb County)的57歲男子帕特爾(Mahendra "Mick"Patel)日前接受地方媒體訪問時說，希望自己這段不愉快經驗沒有白白犧牲，能夠為其他人帶來幫助。他說，即使因為伸出援手而惹上牢獄之災，但若遇到相同狀況，還是願意幫忙，「大家要彼此幫忙，社區與鄰居之間本來就應該這樣」。

有線電視新聞網(CNN)23日報導，帕特爾今年3月幫年邁母親出門買東西，結果卻遭控綁架兒童重罪起訴，被迫放棄房地產事業，全家人為了幫他洗刷清白而生活大亂。

3月中旬，帕特爾前往柯布郡一家沃爾瑪(Walmart)分店尋找止痛藥泰利諾(Tylenol)，看到旁邊有一名婦人乘坐電動購物車(motorized cart)，於是上前詢問泰利諾放在何處。

當時26歲婦人卡洛琳‧米勒(Caroline Miller)抱著2歲兒子，另一個年紀略大的孩子則坐在電動購物車的腳踏區，兩人交談時，電動車撞到貨架，帕特爾看到2歲男童快要摔倒，於是從米勒膝上把孩子抱起。

帕特爾說出手抱孩子是怕孩子摔倒，米勒則說，自己伸手指著泰利諾在貨架放置位置時，帕特爾突然把孩子抓走。幾分鐘後，帕特爾拿著泰利諾結帳離開沃爾瑪，三天之後在喬州公路被警察攔下逮捕，遭控綁架兒童與攻擊、毆打罪名，羈押47天期間由於吃素只能喝牛奶、吃米飯與豆類、花生醬，瘦了17磅。她的妻子在外地出差，兩名已成年女兒在外州工作，年邁母親不會講英語且不知道發生何事，帕特爾遭押期間沒有家人前往探視。

他希望店裡的監視器錄影能為自己證明清白，影像公布後輿論對帕特爾從抨擊轉為支持。法院裁定1萬元交保，9萬多網友連署為他力挺清白。今年8月，檢方向法院提出撤銷起訴。

帕特爾說：「如果沃爾瑪店裡沒監視器，就沒有證據了。我的人生將變得如何，恐怕要因為綁架兒童而終身或25年坐牢，再也無法見到妻兒。」他打算對阿克渥斯(Acworth)警局提告並索賠2500萬。

沃爾瑪 喬州 喬治亞州

上一則

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

下一則

聖誕節將至 佛州主教們籲請川普暫停移民掃蕩行動

延伸閱讀

前亞裔市警 「路怒」開槍致受害者腦損、全身癱瘓 被判刑10年

前亞裔市警 「路怒」開槍致受害者腦損、全身癱瘓 被判刑10年
威爾斯稱范斯是陰謀論者 魯比歐：若范斯競選總統 我全力支持

威爾斯稱范斯是陰謀論者 魯比歐：若范斯競選總統 我全力支持
降生病風險 醫搭機必做2件事：消毒餐盤桌、擦防曬油

降生病風險 醫搭機必做2件事：消毒餐盤桌、擦防曬油
OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感