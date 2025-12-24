我的頻道

美史規模最大個人稅務詐欺 科技富豪遺產管委會須付7.5億

紐約法拉盛假日街頭熱鬧 奶茶店、火鍋店現排隊人龍

記者顏伶如／即時報導
已故的「雷諾斯與雷諾斯公司」(Reynolds & Reynolds)前任執行長、德州億萬富豪布萊克曼。(取自萊斯大學商學院官網)
已故的「雷諾斯與雷諾斯公司」(Reynolds & Reynolds)前任執行長、德州億萬富豪布萊克曼。(取自萊斯大學商學院官網)

汽車經銷商開發軟體「雷諾斯與雷諾斯公司」(Reynolds & Reynolds)前任執行長、德州億萬富豪布萊克曼(Robert Brockman)2020年被司法部起訴，指控逃漏稅長達20年，利用百慕達與瑞士等離岸實體隱瞞約20億收入。聲稱清白的布萊克曼2022年過世，為布萊克曼提供諮詢的一名休士頓稅務律師則在刑事訴訟開庭前夕自殺。這起美國史上規模最大的個人稅務詐欺案，如今以布萊克曼遺產管理委員會同意支付7億5000萬元欠稅加罰款落幕。

國稅局(IRS)原本向布萊克曼遺產管理委員會追討14億元欠稅與利息，其中光是應繳稅款與罰款就有9億9300萬元。

美國稅務法院(U.S. Tax Court)23日建檔紀錄顯示，在這起逃漏稅民事訴訟中，布萊克曼遺產管理委員會已與國稅局達成和解協議，同意支付欠稅及罰款共計7億5000元。華爾街日報報導，從法院紀錄裡無法得知布萊克曼遺產管理委員會要繳多少利息。

司法部2020年以逃漏稅罪名起訴布萊克曼，指控這位汽車軟體大亨建立複雜的離岸實體網絡，對國稅局隱匿大約20億元收入。訴狀指出，布萊克曼使用加密電腦伺服器，跟管理離岸實體網絡的手下溝通時，使用跟釣魚相關的術語為暗號。

根據聯邦調查，布萊克曼隱瞞的逃漏稅收入主要來自私募股權基金Vista Equity Partners的投資所得，布萊克曼是Vista Equity Partners創立初期的主要投資金主。

Vista Equity Partners執行長史密斯(Robert Smith)同樣捲入逃漏稅案，但2020年10月以1億4000萬元罰款跟司法部達成和解。

81歲布萊克曼等待逃漏稅刑事起訴開庭時在2022年過世。布萊克曼在世時向來反對政府，曾對同事表示國稅局是個貪腐組織，以不公平手段對待納稅人。

曾為布萊克曼與史密斯提供諮詢的一名休士頓稅務律師，刑事訴訟開庭前夕自殺。布萊克曼過世之後，逃漏稅案民事訴訟在稅務法院持續進行。

根據和解協議，布萊克曼遺產管理委員會將為報稅年度2004年至2018年的逃漏稅繳交4億5600萬元欠稅以及2億9400萬元罰款。

國稅局 司法部 刑事訴訟

