我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

聯邦法官裁定 10萬元H-1B簽證申請費不違法

聯邦法官裁定 10萬元H-1B簽證申請費不違法

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國聯邦法官裁定，川普政府將H-1B簽證申請提高至10萬美元的計畫是合法的；示意圖。(路透)
美國聯邦法官裁定，川普政府將H-1B簽證申請提高至10萬美元的計畫是合法的；示意圖。(路透)

華盛頓特區聯邦法院法官霍維爾(Beryl Howell)23日裁定，川普政府對新申請H-1B高技能外國勞工簽證徵收10萬元費用的做法合法，駁回美國商會(U.S. Chamber of Commerce)提出的訴訟挑戰。

路透報導，霍維爾指出，總統依據國會賦予的廣泛移民管理權限發布的公告，符合法律規定，法院無權對政策合理性進行裁量。

前總統歐巴馬任命的聯邦法官霍維爾在判決中寫道：「各方就這一政治判斷的最終合理性展開的激烈辯論，並非法院的職權範圍。只要政策決定所規定的行動以及公告中闡明的行動符合法律規定，就必須維護該公告。」

美國商會執行副總裁兼法律顧問喬瑟佛(Daryl Joseffer)表示，10萬元的費用對許多中小企業而言，實在難以負擔。

他說：「我們對法院的裁決感到失望，正考慮採取其他法律途徑上訴，以確保H-1B簽證計畫能按照國會的意圖運作，使各種規模的美國企業都能聘雇推動成長所需的全球人才。」

H-1B簽證計畫允許美國雇主聘用在專業領域接受過培訓的外國員工，科技公司高度依賴H-1B簽證。H-1B計畫每年提供6萬5000個簽證名額，另有2萬個名額供擁有高等學位的申請者，簽證有效期限為三年至六年。

簽證 H-1B 川普

上一則

控逼社媒審查 魯比歐宣布限制前歐盟執委等5人簽證

延伸閱讀

法官力挺川普 裁定10萬美元天價H-1B簽證申請費不違法

法官力挺川普 裁定10萬美元天價H-1B簽證申請費不違法
移民政策收緊 蘋果、Google通知H-1B員工別出境

移民政策收緊 蘋果、Google通知H-1B員工別出境
川普移民政策收緊 蘋果、Google 籲H-1B雇員勿離美

川普移民政策收緊 蘋果、Google 籲H-1B雇員勿離美
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55

超人氣

更多 >
年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍