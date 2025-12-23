聯邦法官裁定 10萬元H-1B簽證申請費不違法

美國聯邦法官裁定，川普政府將H-1B簽證申請提高至10萬美元的計畫是合法的；示意圖。(路透)

華盛頓特區聯邦法院法官霍維爾(Beryl Howell)23日裁定，川普 政府對新申請H-1B 高技能外國勞工簽證 徵收10萬元費用的做法合法，駁回美國商會(U.S. Chamber of Commerce)提出的訴訟挑戰。

路透報導，霍維爾指出，總統依據國會賦予的廣泛移民管理權限發布的公告，符合法律規定，法院無權對政策合理性進行裁量。

前總統歐巴馬任命的聯邦法官霍維爾在判決中寫道：「各方就這一政治判斷的最終合理性展開的激烈辯論，並非法院的職權範圍。只要政策決定所規定的行動以及公告中闡明的行動符合法律規定，就必須維護該公告。」

美國商會執行副總裁兼法律顧問喬瑟佛(Daryl Joseffer)表示，10萬元的費用對許多中小企業而言，實在難以負擔。

他說：「我們對法院的裁決感到失望，正考慮採取其他法律途徑上訴，以確保H-1B簽證計畫能按照國會的意圖運作，使各種規模的美國企業都能聘雇推動成長所需的全球人才。」

H-1B簽證計畫允許美國雇主聘用在專業領域接受過培訓的外國員工，科技公司高度依賴H-1B簽證。H-1B計畫每年提供6萬5000個簽證名額，另有2萬個名額供擁有高等學位的申請者，簽證有效期限為三年至六年。