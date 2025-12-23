我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家:社安金提早或延後申領要以最壞狀況為假設

美Q3 GDP成長4.3% 兩年來最強表現

紐時：五角大廈與AI大廠的弱點在於高度仰賴中國電池

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國在10月9日揚言限制某些最先進的鋰離子（lithium-ion）技術出口。示意圖（路透）
中國在10月9日揚言限制某些最先進的鋰離子（lithium-ion）技術出口。示意圖（路透）

紐約時報23日分析，俄烏戰爭重新定義戰爭型態，軍事策略專家指出，以後武裝部隊將需要數百萬顆電池，做為無人機、雷射以及無以計數的未來武器使用，然而，這些軍事設施使用的許多電池跟美國國內正在大量興建的數據中心使用電池一樣，都高度仰賴美國地緣政治的競爭對手中國。

中國稱霸電池的局面，長期以來被視為汽車製造等產業的問題，但現在越來越被認為存有國安風險威脅。國防分析公司Govini指出，目前美軍依賴中國供應鏈提供大約6000種電持零組件，使用於各種不同武器計畫。

Govini執行長杜賀提(Tara Murphy Dougherty,)日前在一場加州座談中對產業主管與軍方高層說：「現實非常嚴峻，我們武器系統及軍事平台100%含有外國零件。」

中國非常了解電池的重要性，美中貿易緊張升溫之際，中國在10月9日揚言限制某些最先進的鋰離子(lithium-ion)技術出口，包括石墨(graphite)陽極陰極等基礎零件。

報導指出，川普政府如今面臨兩難處境。

川普總統二度執政初期，政府原本凍結了拜登政府期間為電池製造提供的數十億聯邦補助，電池跟電動車、太陽能發電廠、風力發電等不受川普重視的乾淨能源技術一同打入冷宮。不過，川普政府近來逐漸體會到，電池與人工智慧(AI)、國防等關鍵項目息息相關。

十多名電池產業高層、遊說人士、軍事專家與政府消息人士受訪時說，白宮對於建立不受中國影響的美國本土電池產業感到越來越有興趣。白宮最近已經召開有關電池供應鏈的高層會議，國家能源主導委員會National Energy Dominance Council)與電池企業會面，能源部則悄悄允許拜登時期多項電池製造補助繼續進行，並宣布將提供最多5億元的電池材料以及回收計畫經費。

產業組織「電池技術轉型聯盟」(Battery Advocacy for Technology Transformation Coalition)共同創辦人吉拉德(Samm Gillard)說，川普政府透露的訊息是「我們不喜歡電動車，但我們需要電池以便給無人機、數據中心及AI使用。」吉拉德表示，川普政府意識到中國掌控電池供應鏈正侵害美國國家安全。

▼收聽一洲焦點Podcast：

川普 供應鏈 拜登

上一則

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

下一則

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

延伸閱讀

川普宣布打造「川普級」戰鬥艦 CNN：是否適合當前任務仍存疑

川普宣布打造「川普級」戰鬥艦 CNN：是否適合當前任務仍存疑
國安為由 川普政府暫停所有離岸風電計畫

國安為由 川普政府暫停所有離岸風電計畫
川普推「川普級」戰艦與新航艦 業內人士質疑「不切實際」

川普推「川普級」戰艦與新航艦 業內人士質疑「不切實際」
前共和黨反川人士 改投民主黨角逐曼哈頓中城國會議員

前共和黨反川人士 改投民主黨角逐曼哈頓中城國會議員

熱門新聞

共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55
監視器拍攝到布朗大學槍案兇嫌瓦倫特在阿拉莫租車公司取車的畫面。（路透）

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

2025-12-19 09:11
羅伯雷納的兒子尼克。（美聯社）

親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

2025-12-16 11:05

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家

忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者