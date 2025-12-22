我的頻道

俄將領死於莫斯科汽車爆炸 俄調查烏是否涉案

曾拍新疆集中營 關恆免被遣送烏干達

WSJ：飛機排放有毒氣體與多起機師及空服員死亡案例有關

記者顏伶如／即時報導
飛機排放有毒氣體與多起機師、空服員死亡案例有關。示意圖（路透）
華爾街日報21日報導，越來越多醫師及研究人員調查發現，飛機排放有毒氣體與多起機師、空服員死亡案例有關。原本健康良好但突然病倒的美國航空(American Airlines)54歲機長魏蘭德(Ron Weiland)，臨終之前無法說話，但在語言治療師媳婦給他的iPad上重覆寫下「煙霧」(fume)一字。

根據魏蘭德妻子瑪莎(Martha Weiland)提交給法院的宣誓證詞，2016年10月，原本擅長乒乓球的魏蘭德跟鄰居玩球時發球完全揮空，失去原本應付自如的打球能力，幾周後在佛州友人家只喝一杯雞尾酒就口齒不清。2017年5月，魏蘭德飛行時對乘客廣播突然講話困難，從此退下機長任務，一個月後被診斷出患有俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis)，2019年7月病逝。

乒乓球事件的兩個月前，魏蘭德駕駛的波音767客機(Boeing 767)在邁阿密國際機場(Miami International Airport)滑行時，客艙出現濃烈的引擎油煙味。他緊急停止飛航計畫並疏散乘客，後來留在機唱協助維修人員尋找問題。引擎再度啟動時，艙內冒出煙霧，能見度差到只能看到15排座位。

這起事件在航空界稱為「煙霧事件」(fume event)，合成油料或其他液體洩漏到飛機引擎而產生有毒氣體，有毒氣體透過飛機空氣供應系統，釋放到機艙與駕駛艙內。雖然煙霧造成影響通常是短暫、輕微或毫無症狀，某些乘客及機組人員卻被診斷出留下長期甚至致命傷害。

瑪莎2020年對波音提告，指控曝露於致命有毒氣體導致丈夫罹患疾病而喪命。2022年，就在陪審團預定宣布裁決的前一天，波音與瑪莎達成庭外和解，賠償金額保密不公開。根據和解協議，波音否認疏失，並表示飛機設計數十年來都通過聯邦航空總署(FAA)批准。

報導指出，根據數十份近年研究報告與腦部、心臟疾病專家、流行病學家、毒物學家在內的20多名醫界人士訪問，證據顯示飛機有毒氣體與致命疾病確有關聯。

曾經為18名疑似曝露有毒氣體致死的機組人員驗屍的荷蘭法醫病理學家范德古特(Frank van de Goot)說：「確實有模式存在，無法忽視。」

維吉尼亞州腦損傷專家奧夏尼克(Gregory O'Shanick)表示，曾經治療過因為商業客機有毒氣體曝露而嚴重受害的機組人員，這些機組人員病情與戰場上曝露於化學物質或爆裂物而重度腦震盪軍人類似。

蘭德 波音 維吉尼亞州

