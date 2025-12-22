更傳統更鷹派…克魯茲擬再選總統？將與范斯正面對決

共和黨德州聯邦參議員克魯茲。（路透）

華盛頓郵報22日分析，55歲的共和黨 德州聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)打算再度問鼎白宮，面臨的政治風險是接下來勢必要跟許多共和黨員看好成為2028年總統參選人的副總統范斯 (JD Vance)正面對決；過去幾個月裡，克魯茲把自己定位為更傳統、更鷹派共和黨外交政策的代言人，呼籲同僚擺脫備受「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營歡迎的前電視主播卡爾森(Tucker Carlson)，理由是卡爾森不斷抨擊以色列，已經把反猶太主義的「毒素」注入MAGA運動。

克魯茲今年11月間與多年好友、「美國猶太復國主義組織」( Zionist Organization of America)主席克萊恩(Morton Klein)討論到共和黨的未來，後來也討論到個人政治生涯的發展。克萊恩對克魯茲說，「仇恨猶太人及批評以色列」正在右派崛起，如此現象必須加以處理。過去這段期間在演說中譴責黨內反反猶太主義聲浪的克魯茲則對克萊恩說，某些人勸進他參選2028年總統大選。

克萊恩受訪時指出，克魯茲給人的印象是，目前確實認真考慮參選。

接進克魯茲的消息人士說，克魯茲目前一邊與卡爾森隔空交手，一邊準備第二次參加共和黨總統初選，要與范斯一較高下則是政治風險。

某些幕後摩擦已經出現，兩名知情人士說，克魯茲對共和黨金主談話時，批評與卡爾森關係甚篤的范斯，克魯茲也曾提出警告說，范斯的外交政策觀點屬於危險的孤立主義。對於美國介入國際事務，范斯是提出最多批評的共和黨人士之一。

報導指出，互別苗頭的勢態反映了共和黨在川普總統領導下的改變，如今與克魯茲剛進入參議院的2013年時已不一樣。克魯茲憑著對抗共和黨建制派而走紅，現在則積極捍衛共和黨延續已久的傳統立場。

德州大學(University of Texas)政治教授夏奧(Daron Shaw)過去曾與克魯茲一同擔任前總統布希(George W. Bush)競選團隊助理。夏奧說：「克魯茲能不能把傳統共和黨路線跟如今面臨的新現實融合在一起？這是個艱鉅任務。」

41歲的范斯在幾項共和黨2028年參選人民調中保持領先，被視為川普的忠心副手，不過川普對於MAGA運動由誰接班出任領導人尚未表態。