雖有弒親者繼承剝奪條款 雷納兒子律師費仍由遺產埋單

記者顏伶如／即時報導
尼克（Nick Reiner）。（美聯社）
好萊塢名導羅伯雷納(Rob Reiner)與蜜雪兒(Michele Singer Reiner)14日被發現陳屍洛杉磯家中，32歲兒子尼克(Nick Reiner)涉嫌弒親被捕，面臨兩項一級謀殺罪起訴。加州州法訂有「弒親者繼承剝奪條款」(Slayer Statute)，蓄意殺害父母將喪失遺產繼承權利。不過，法律專家表示，尼克上看數百萬元的訴訟費用，還是可能由父母遺留財產埋單。

紐約郵報19日報導，長期有毒品問題、一直與父母同住的尼克，案發之後找來知名刑事律師傑克森(Alan Jackson)出任辯護律師，如何支付昂貴律師費成為外界注意焦點。

羅伯雷納資產估計約2億，生前是否已有遺產規畫目前並不清楚。律師表示，78歲的羅伯雷納年事已高，擁有龐大資產以及四名而女，如果沒有遺囑或信託，將令人頗為意外。

遺產規畫律師薛米爾(Scott Schomer)說，尼克是否有辦法籌措律師費用，可能取決於34歲哥哥傑克(Jack Reiner)與27歲妹妹羅米(Romy Reiner)的態度，或者羅伯雷納的遺囑或信託管理人。羅伯雷納在第一段婚姻中還領養明星妻子潘妮馬歇爾(Penny Marshall)的女兒崔西(Tracy Reiner)。

薛米爾表示，傑克、羅米或其他符合資格的繼承人，都可以請求信託管理人提撥足夠的資金給尼克做為訴訟費用。薛米爾說，信託人就像企業執行長面對股東時的角色一樣，必須為受益者工作，信託人管理著屬於受益人的資產，要對資金使用做出決定。

薛米爾表示，由於尼克有精神健康問題與毒品成癮問題，其他手足或許希望看到尼克獲得完善的訴訟辯護。

薛米爾說，如果羅伯雷納夫妻生前曾經為尼克單獨設立信託基金，尼克如今也可能從信託裡獲得資金，但可能需要其他兄弟姊妹或信託人批准。不過，一旦尼克遭控的謀殺罪名定罪，便將喪失獲得資金的權利。

加州律師拉赫馬尼(Neama Rahmani)則說，即使尼克擁有父母設立的信託，可以從中取得資金，但信託人還是可能以「不再符合信託目的」為由停止支付，到時候尼克與信託人之間可能對簿公堂。拉赫馬尼說，如果尼克被判有罪，將無法分到任何遺產，「殺害父母者，法律視同比父母更早死亡」。

薛米爾表示，尼克可能有個人存款足以支付律師費，或者傑克森為了獲得免費曝光機會而願意免費打官司。

