我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警方確認布朗大學槍案嫌犯身分 發布逮捕令追緝中

2天內2血案 布朗大學槍擊 疑與MIT教授命案有關

警方確認布朗大學槍案嫌犯身分 發布逮捕令追緝中

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅德島州普羅維登斯警察局長培瑞斯(Oscar L. Perez, Jr.)17日於記者會上展示一張地圖，標示警方在監視器畫面中拍到關係人出沒的位置。警方持續追緝在布朗大學槍擊事件後逃逸的槍手。(路透)
羅德島州普羅維登斯警察局長培瑞斯(Oscar L. Perez, Jr.)17日於記者會上展示一張地圖，標示警方在監視器畫面中拍到關係人出沒的位置。警方持續追緝在布朗大學槍擊事件後逃逸的槍手。(路透)

綜合哥倫比亞廣播公司(CBS)等媒體18日報導，警方歷經近六日追查後，已確認布朗大學(Brown University)槍案嫌犯身分，並發布逮捕令，目前正在搜捕此人。

警方尚未對外公布嫌犯姓名，羅德島州普羅維登斯市長辦公室發言人表示，原定在美東時間今日下午4時舉行的布朗大學槍案調查記者會已臨時延後。

據警方說法，槍嫌上周六在布朗大學校園內一間教室開槍後逃離現場，隨後竄入周邊街道，成功躲避警方將近一周的追緝。

發言人未說明記者會延至何時舉行，但表示相關官員們將「很快」公布最新消息。

就在這項進展發布前數小時，警方也在調查布朗大學槍擊案，是否與麻省理工學院(MIT)核子科學教授洛萊羅(Nuno Loureiro)遭殺害事件具有潛在關聯；兩案發生地點相距約50哩。

每日郵報(Daily Mail)報導，布朗大學槍擊案發生兩天後，在周一晚間約8時30分，已婚、有三名孩子的洛萊羅在波士頓布魯克萊恩(Brookline)家中遭槍殺身亡。

洛萊羅的鄰居兼好友路易絲．柯恩(Louise Cohen)表示，她在吉布街(Gibbs Street)附近聽見槍聲，當時她正準備點燃猶太燭台的燭火；她隨即衝到公寓走廊，發現洛萊羅仰躺在地。

洛萊羅的妻子與另一名鄰居也在門口，眾人立即撥打911求助；洛萊羅被送醫後，仍於隔日不治。

鄰居們形容洛萊羅為人善良，是一位「非常好的人」。多名學生也前往燭光守夜活動，悼念這名遇害的教授。

槍擊 麻省理工學院 猶太

上一則

華府甘迺迪藝術中心更名 川普名字加入引發關注

延伸閱讀

2天內2血案 布朗大學槍擊 疑與MIT教授命案有關

2天內2血案 布朗大學槍擊 疑與MIT教授命案有關
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
布朗大學2死9傷槍案 迄今未找到兇手 FBI挨批 川普指責監視器太少

布朗大學2死9傷槍案 迄今未找到兇手 FBI挨批 川普指責監視器太少
布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍 川普生氣了

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍 川普生氣了

熱門新聞

共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36
(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運

天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運
招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光

招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步

下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步