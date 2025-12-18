警方確認布朗大學槍案嫌犯身分 發布逮捕令追緝中

羅德島州普羅維登斯警察局長培瑞斯(Oscar L. Perez, Jr.)17日於記者會上展示一張地圖，標示警方在監視器畫面中拍到關係人出沒的位置。警方持續追緝在布朗大學槍擊事件後逃逸的槍手。(路透)

綜合哥倫比亞廣播公司(CBS)等媒體18日報導，警方歷經近六日追查後，已確認布朗大學(Brown University)槍案嫌犯身分，並發布逮捕令，目前正在搜捕此人。

警方尚未對外公布嫌犯姓名，羅德島州普羅維登斯市長辦公室發言人表示，原定在美東時間今日下午4時舉行的布朗大學槍案調查記者會已臨時延後。

據警方說法，槍嫌上周六在布朗大學校園內一間教室開槍後逃離現場，隨後竄入周邊街道，成功躲避警方將近一周的追緝。

發言人未說明記者會延至何時舉行，但表示相關官員們將「很快」公布最新消息。

就在這項進展發布前數小時，警方也在調查布朗大學槍擊 案，是否與麻省理工學院 (MIT)核子科學教授洛萊羅(Nuno Loureiro)遭殺害事件具有潛在關聯；兩案發生地點相距約50哩。

每日郵報(Daily Mail)報導，布朗大學槍擊案發生兩天後，在周一晚間約8時30分，已婚、有三名孩子的洛萊羅在波士頓布魯克萊恩(Brookline)家中遭槍殺身亡。

洛萊羅的鄰居兼好友路易絲．柯恩(Louise Cohen)表示，她在吉布街(Gibbs Street)附近聽見槍聲，當時她正準備點燃猶太 燭台的燭火；她隨即衝到公寓走廊，發現洛萊羅仰躺在地。

洛萊羅的妻子與另一名鄰居也在門口，眾人立即撥打911求助；洛萊羅被送醫後，仍於隔日不治。

鄰居們形容洛萊羅為人善良，是一位「非常好的人」。多名學生也前往燭光守夜活動，悼念這名遇害的教授。