前NASCAR賽車手比弗爾與家人搭飛機 北卡州墜毀

中央社北卡羅來納州斯泰茨鎮18日綜合外電報導
一架商務噴射機18日墜毀在北卡羅來納州一處區域性機場並引發大火，造成多人死亡。美聯社
一架商務噴射機18日墜毀在北卡羅來納州一處區域性機場並引發大火，造成多人死亡。美聯社

3:25PM 更新

美國聯邦航空管理局與當地當局表示，一架小型飛機今天上午10點在北卡州斯泰茨鎮區域機場嘗試降落時墜毀，造成6人死亡。尾號資料顯示，該飛機為55歲的前納斯卡賽車(NASCAR)車手格雷格·比弗爾(Greg Biffle)所有，他在長達20年的職業生涯中曾贏得19場盃賽系列賽冠軍。

知名YouTube頻道主持人加勒特·米切爾(Garrett Mitchell)（其頻道暱稱克利特斯·麥克法蘭）在事故消息傳出後於臉書發文指出，比弗爾與妻子克里斯蒂娜、兒子萊德均在機上。米切爾表示這家人正前往與他共度午後時光，這位YouTuber與前NASCAR車手私交甚篤。

3:05PM 北卡機場發生空難 商務機墜毀起火釀6人死亡

美國當局表示，一架商務噴射機墜毀在北卡羅來納州一處區域性機場並引發大火，造成6人死亡。NASCAR多支車隊及「財星雜誌」500大企業都會使用該機場。

美聯社報導，艾爾代爾郡（Iredell County）警長康貝爾（Darren Campbell）說：「我能證實有人員傷亡。」但他拒絕透露人數。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，當地時間今天上午10時過後，這架賽斯納（Cessna）C550噴射機在夏洛特（Charlotte）以北約72公里的斯泰茨鎮區域機場（Statesville Regional Airport）降落時墜毀。

機場主管佛格森（John Ferguson）告訴媒體，飛機墜毀在跑道末端，機場現已關閉，清理跑道上的殘骸需要一些時間。

國家運輸安全委員會（NTSB）和FAA已著手調查。私人氣象預報服務公司AccuWeather指出，事發時現場有細雨及雲層。

電視台畫面顯示，救難人員趕往跑道，四散的飛機殘骸附近冒出火焰。

根據機場網站，斯泰茨鎮區域機場為「財星雜誌」（Fortune）500大企業與美國改裝房車系列賽（NASCAR）多支車隊提供企業航空設施。

55歲的前納斯卡賽車(NASCAR)車手格雷格·比弗爾(Greg Biffle)。美聯社
55歲的前納斯卡賽車(NASCAR)車手格雷格·比弗爾(Greg Biffle)。美聯社
55歲的前納斯卡賽車(NASCAR)車手格雷格·比弗爾(Greg Biffle)...
55歲的前納斯卡賽車(NASCAR)車手格雷格·比弗爾(Greg Biffle)。美聯社

