盜賣哈佛大學遺體器官 醫學院太平間前主管判8年監禁

編譯羅方妤／即時報導
美國哈佛大學醫學院太平間58歲前主管洛奇因盜竊遺體器官販售，被判處8年監禁。圖為哈佛大學醫學院。(路透)
美國NBC新聞報導，哈佛大學醫學院太平間58歲前主管洛奇（Cedric Lodge）因盜竊遺體器官，「像賣飾品一樣販售它們」，被判處8年監禁。

當局表示，來自新罕布夏州戈夫斯敦（Goffstown）的洛奇是這整起駭人陰謀的核心，他將捐贈給哈佛大學醫學院但不再用於研究的大腦、皮膚、手和臉皮，運往賓州和其他地方並賣給買家。洛奇的妻子丹妮絲（Denise Lodge）也因為協助他而被判一年監禁。他們16日在賓州威廉斯波特一個聯邦法院出庭。

美國助理檢察官艾莉森．馬丁（Alisan Martin）在法庭文件中說，洛奇的犯行包括提供一個買家人皮，讓對方將它鞣製成皮革並裝訂成書，「令人深感恐懼」。

馬丁還說：「另一個案例中，洛奇和丹妮絲出售一個男人的臉皮，買家或許是用來收藏，也可能是用來做一些更令人不安的事。」

她說，洛奇將他人「摯愛親人捐贈的遺體器官，當作可以出售牟利的小飾品」，在2018年至2020年3月從中斂財數千美元。

哈佛大學完成捐贈遺體的研究和教學用途後，通常會將遺體歸還給遺屬或火化。洛奇承認，在火化遺體前摘取器官。

洛奇擔任太平間主管長達28年，在法庭對自己的作為表示後悔。他的辯護律師凱西表示，洛奇的行為「極其惡劣」。凱西在一份法庭文件中說：「洛奇承認自己的行為情節嚴重，傷害遭他無情褻瀆的遺體以及悲痛的遺屬。」

洛奇2023年被起訴後，哈佛大學曾暫停遺體捐贈5個月。檢察官表示，在這起遺體器官販運調查中，至少還有其他6人已認罪，包括一名阿肯色州火葬場員工。

