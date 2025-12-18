我的頻道

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

美核心通膨放緩 2021年初以來最低 美股期指漲幅大

「川普媒體科技集團」與核融合公司TAE Technologies合併

記者顏伶如／即時報導
川普媒體與科技集團在納斯達克市場交易。(路透)
川普總統自創社群平台「真實社群」(Truth Social)母公司「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)將與將與核融合公司TAE Technologies合併，合併案規模60多億。紐約時報分析，這筆交易將讓「川普媒體科技集團」徹底轉型，川普在集團有大量持股。

「川普媒體科技集團」18日與TAE Technologies共同宣布，雙方同意展開規模60多億元的全股票合併案(all-stock merger)。

身為「真實社群」母公司的「川普媒體科技集團」，原本是陷入掙扎的社群媒體公司，因為「真實社群」除了做為川普網路主要發聲平台之外，一直沒能搶攻到更多社群網路市場大餅。「川普媒體科技集團」股票今年下跌約70%。

前陣子「川普媒體科技集團」將擴展到影音串流、加密貨幣業務，與TAE Technologies合併之後將轉型為核融合公司。合併消息傳出，「川普媒體科技集團」股價在18日開盤前已經上漲超過25%。

川普是「川普媒體科技集團」持股逾50%的最大股東，但持股已經交付信託，信託管理人是川普長子小川普(Donald Trump Jr.)。小川普是「川普媒體科技集團」董事會成員。

TAE Technologies新聞稿寫道，合併之後將出現全世界規模最大的公開上市核融合公司。曾經為TAE Technologies提供資金贊助的企業包括谷歌(Google)、雪佛龍(Chevron)、高盛集團(Goldman Sachs)等。

某些科技公司認為目前依然處於實驗階段的核融合(nuclear fusion)技術，未來可望成為乾淨能源(clean energy)的替代選項，能夠為人工智慧(AI)數據提供龐大電力。

報導指出，合併案可能引發要求審查的壓力，因為合併結果讓川普間接擁有的某家企業，與其他希望在AI革新潮流裡獲利的企業處於競爭。

小川普 加密貨幣 AI

