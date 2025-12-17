英特爾試用中國相關晶片設備 共和黨議員批國安威脅

我的頻道

中央社華盛頓17日綜合外電報導
美國晶片大廠英特爾。（路透）
路透報導晶片大廠英特爾（Intel）已測試半導體設備商ACM Research的生產設備，而這家公司在上海的子公司曾遭美國制裁；共和黨籍議員譴責英特爾可能危及美國國家安全。

路透報導，英特爾執行長陳立武因被指與中國關係密切，美國總統川普（Donald Trump）在8月曾施壓要求他辭職。

英特爾此次測試的設備，來自總部位於加州佛利蒙特（Fremont）的晶片製造設備業者ACM Research。這批設備主要用於評估是否可納入英特爾最先進的14A晶片製程。

ACM旗下兩家位於上海及韓國的子公司，去年被美國政府列入禁止接收美國技術的名單，理由是協助中國當局將商用技術用於軍事發展，以及生產先進晶片或晶片製造設備。ACM否認這些指控。

共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在發給路透的聲明說：「英特爾這項作法，等同於讓（中國政府）有機會操控，甚至危害我們最先進的半導體生產能力。英特爾竟然願意拿國家與經濟安全冒險，實屬嚴重失當。」

布萊克本呼籲國會能通過她與其他議員的共同提案，禁止一些獲得政府數十億美元補助的晶片大廠在擴產計畫中，使用中國製的設備。

路透無法確認英特爾是否已決定將這些設備納入晶片製程，也無證據顯示英特爾違反美國相關規定。

ACM尚未回覆路透的置評要求。英特爾則重申，公司目前並未使用ACM的設備來製造晶片，一切都遵守美國法律法規。

