格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林曾是川普盟友，一直高舉MAGA大旗。(美聯社)

共和黨 喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)16日晚間接受有線電視新聞網(CNN)「消息來源」(The Source)節目訪問時說，好萊塢名導羅伯雷納(Rob Reiner)遭謀殺消息傳出後，川普 總統在社群網站發文稱雷納死於「川普瘋狂症候群」(Trump Derangement Syndrome)的說法「沒水準」(classless)。她也說，川普在共和黨內支持度如今宛如「大壩潰堤」(dam is breaking)，明年期中選舉 共和黨不可能贏。

格林表示，川普在共和黨內部面臨許多「真實的問題」，川普在物價壓力等重大問題上顯然跟選民嚴重脫節。

她舉例說，川普在雷納死亡之後的貼文內容引來批評，川普發布集體談判的行政命令有13名共和黨眾議員加入民主黨的反對行列、川普在印地安納州推動選區重畫遭到印州共和黨員拒絕，隨著期中選舉腳步越來越接近，共和黨內部對於川普的抗拒(pushback)聲浪也將日漸高漲。

格林在訪問中說：「期中選舉對共和黨人來說將非常艱難。我是願意說真話的幾個人之一，坦白說出現在看來共和黨在期中選舉沒有贏面。」

格林曾是川普在眾議院的堅實盟友，最早加入川普的「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)行動陣線，支持川普的「美國優先」(America First)政策。不過，格林要求司法部全面公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)機密檔案而與川普鬧翻，被川普點名批評「瘋子」(lunatic)、「叛徒」(taitor)。川普撤回支持格林角逐連任的背書，格林則宣布明年1月5日便將從國會議員職位辭職。

格林在CNN節目中說，只有在少數議題與川普意見相左，例如艾普斯坦檔案、人工智慧(AI)法規、開放外籍勞工等，「他卻對我下重手」。她表示，川普跟參眾兩院共和黨國會議員之間都出現問題，接下來共和黨國會議員在更多議題上將違抗川普。

她說，川普支持者並不認同川普在雷納死後的發言。她指出：「那篇發文絕對、完全有辱堂堂美國總統的聲望，沒有水準，而且大錯特錯。」

她表示，民眾日常生活「負擔能力」(affordability)問題如今已成「危機」(crisis)，川普卻無力解決。她說：「我想從總統身上看到的是，對美國人民能有同理心。」