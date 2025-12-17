紐時：川普擁抱加密貨幣引發各種風險的連鎖效應

美國總統川普。（歐新社）

紐約時報17日報導，二度執政之後川普 總統試圖把原本處於邊緣的數位貨幣轉變成全球經濟的重要力量，自喻「加密貨幣 總統」(crypto president)做出各種政策調整，包括大量鬆綁規定、鼓勵加密貨幣投資，還推出名稱為$TRUMP的迷因幣(memecoin)。然而，川普擁抱加密貨幣的後續效應如今紛紛浮現，新投資項目吸引投資人進場，高風險交易越來越多。

報導指出，一群企業主管今夏找上華爾街金融家出身、曾在川普第一任政府擔任白宮聯絡室主任的史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)，邀請加入一家公開上市公司。這家公司採取奇特策略：大量囤積加密貨幣，好讓公司對投資者增加吸引力。史卡拉穆奇後來為採取相同策略、知名度不高的三家公司擔任顧問，但榮景沒有持續太久，今秋加密貨幣市場暴跌，史卡拉穆奇參加的三家創投公司全都受到重挫，其中一家股價跌幅超過80%。

各種挑戰規定的加密貨幣創投新案今年大量出現，許多投資人因此曝露於虛擬貨幣 世界的大起大落。根據統計，現在有250多家公開上市公司正在大量囤積加密貨幣，這種數位資產與股票、債券或其他投資標的一樣會有價格波動。

主流加密貨幣過去兩個月面臨崩盤，囤積這類資產的企業陷入一路下跌的困境。經濟學者與主管機關則對其他新興項目提出警告說，加密貨幣投資風險正在逐漸升高，主要問題在於不少上市公司是靠巨額貸款購買加密貨幣。

2008年經濟衰退後擔任財政部主管金融穩定助理部長的馬薩德(Timothy Massad)說，押注、炒作與投資之間的界限基本上已經消失，「這個狀況讓我非常憂心」。

資產管理公司Forward Industries大量囤積虛擬貨幣索拉(Solana)，向投資人籌集超過16 億資金後，公司股價一路走高，今年9月來到每股近40元。

住在邁阿密的投資人鄭亞倫(Allan Teh，音譯)代表家族辦公室在今年總共投資Forward Industries大約250萬。市場崩盤之後，Forward Industries股價這個月跌到7元，公司宣布未來兩年要花10億買回自家股票，不過沒能挽回股價跌勢。損失大約150萬元的鄭亞倫受訪時說：「音樂停止之後，我不禁想著能否全身而退？我將面臨多大的損失?」