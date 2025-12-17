紐時：川普擁抱加密貨幣引發各種風險的連鎖效應

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

紐約時報17日報導，二度執政之後川普總統試圖把原本處於邊緣的數位貨幣轉變成全球經濟的重要力量，自喻「加密貨幣總統」(crypto president)做出各種政策調整，包括大量鬆綁規定、鼓勵加密貨幣投資，還推出名稱為$TRUMP的迷因幣(memecoin)。然而，川普擁抱加密貨幣的後續效應如今紛紛浮現，新投資項目吸引投資人進場，高風險交易越來越多。

報導指出，一群企業主管今夏找上華爾街金融家出身、曾在川普第一任政府擔任白宮聯絡室主任的史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)，邀請加入一家公開上市公司。這家公司採取奇特策略：大量囤積加密貨幣，好讓公司對投資者增加吸引力。史卡拉穆奇後來為採取相同策略、知名度不高的三家公司擔任顧問，但榮景沒有持續太久，今秋加密貨幣市場暴跌，史卡拉穆奇參加的三家創投公司全都受到重挫，其中一家股價跌幅超過80%。

各種挑戰規定的加密貨幣創投新案今年大量出現，許多投資人因此曝露於虛擬貨幣世界的大起大落。根據統計，現在有250多家公開上市公司正在大量囤積加密貨幣，這種數位資產與股票、債券或其他投資標的一樣會有價格波動。

主流加密貨幣過去兩個月面臨崩盤，囤積這類資產的企業陷入一路下跌的困境。經濟學者與主管機關則對其他新興項目提出警告說，加密貨幣投資風險正在逐漸升高，主要問題在於不少上市公司是靠巨額貸款購買加密貨幣。

2008年經濟衰退後擔任財政部主管金融穩定助理部長的馬薩德(Timothy Massad)說，押注、炒作與投資之間的界限基本上已經消失，「這個狀況讓我非常憂心」。

資產管理公司Forward Industries大量囤積虛擬貨幣索拉(Solana)，向投資人籌集超過16 億資金後，公司股價一路走高，今年9月來到每股近40元。

住在邁阿密的投資人鄭亞倫(Allan Teh，音譯)代表家族辦公室在今年總共投資Forward Industries大約250萬。市場崩盤之後，Forward Industries股價這個月跌到7元，公司宣布未來兩年要花10億買回自家股票，不過沒能挽回股價跌勢。損失大約150萬元的鄭亞倫受訪時說：「音樂停止之後，我不禁想著能否全身而退？我將面臨多大的損失?」

加密貨幣 川普 虛擬貨幣

美報告：北極125年來最熱 海冰面積創新低

