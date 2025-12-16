我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷納兒子被曝靠關係上位的權貴二代…今日你應知道5件事

好市多這款冷凍小點心 滿足假日期間宴客需求

韓國鋅業將在田納西州建廠 美1970年代來首座冶鋅廠

中央社首爾16日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓國鋅業（Korea Zinc）在華府支持下，將在美國興建一座價值74億美元的關鍵礦物冶煉廠。路透
韓國鋅業（Korea Zinc）在華府支持下，將在美國興建一座價值74億美元的關鍵礦物冶煉廠。路透

隨著白宮積極確保供應鏈安全，對抗中國在關鍵礦物的主導地位，韓國鋅業今天告訴法新社，該公司在華府支持下，將在美國興建一座價值74億美元的關鍵礦物冶煉廠。

韓國鋅業（Korea Zinc）發表聲明說，該公司已經「與美國戰爭部和美國商務部建立戰略夥伴關係，雙方將共同投資興建大型冶煉廠」。

這項協議將在田納西州創造一座面積達65萬平方公尺的冶煉設施，完成後將成為美國自1970年代以來首座鋅冶煉廠。

韓國鋅業指出，該計畫「總投資規模規劃為74億美元，包含營運資金與融資成本」，並預期將「對全球供應鏈多元化作出重大貢獻」。

韓國鋅業表示，針對天然資源的地緣政治競爭正在「全球升溫」，且「某些國家日益對關鍵礦物供應鏈施加影響」。

美國戰爭部副部長范博格（Steve Feinberg）據報表示，該計畫位於一座主要美軍基地附近，將創造「750個美國就業機會」。

他在韓國鋅業的聲明稿中說，這項投資也將「釋放戰略礦物，成為航空、國防等領域的力量倍增器，避免供應瓶頸」。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則在社群平台X上發文，稱這是「美國的一大勝利」。

他表示，該計畫「每年將在美國本土生產54萬噸的關鍵材料」。這些礦物將支撐「攸關我們未來的關鍵技術」，包括國防系統、半導體、人工智慧（AI）、量子運算與資料中心等。

韓國與美國10月達成一項貿易協議，其中包含韓國承諾在美國的戰略產業投資3500億美元。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

供應鏈 戰爭部 商務部

上一則

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

延伸閱讀

又被加碼？盧特尼克：台積將投資美2000億美元

又被加碼？盧特尼克：台積將投資美2000億美元
川普：台灣晶片產業正移向美國 很快取得50%市場

川普：台灣晶片產業正移向美國 很快取得50%市場
台灣處境持續被耍

台灣處境持續被耍
盧特尼克指台將訓練美勞工 施振榮：國力延伸

盧特尼克指台將訓練美勞工 施振榮：國力延伸

熱門新聞

(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖