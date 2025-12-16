韓國鋅業將在田納西州建廠 美1970年代來首座冶鋅廠

韓國鋅業（Korea Zinc）在華府支持下，將在美國興建一座價值74億美元的關鍵礦物冶煉廠。路透

隨著白宮積極確保供應鏈 安全，對抗中國在關鍵礦物的主導地位，韓國鋅業今天告訴法新社，該公司在華府支持下，將在美國興建一座價值74億美元的關鍵礦物冶煉廠。

韓國鋅業（Korea Zinc）發表聲明說，該公司已經「與美國戰爭部 和美國商務部 建立戰略夥伴關係，雙方將共同投資興建大型冶煉廠」。

這項協議將在田納西州創造一座面積達65萬平方公尺的冶煉設施，完成後將成為美國自1970年代以來首座鋅冶煉廠。

韓國鋅業指出，該計畫「總投資規模規劃為74億美元，包含營運資金與融資成本」，並預期將「對全球供應鏈多元化作出重大貢獻」。

韓國鋅業表示，針對天然資源的地緣政治競爭正在「全球升溫」，且「某些國家日益對關鍵礦物供應鏈施加影響」。

美國戰爭部副部長范博格（Steve Feinberg）據報表示，該計畫位於一座主要美軍基地附近，將創造「750個美國就業機會」。

他在韓國鋅業的聲明稿中說，這項投資也將「釋放戰略礦物，成為航空、國防等領域的力量倍增器，避免供應瓶頸」。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則在社群平台X上發文，稱這是「美國的一大勝利」。

他表示，該計畫「每年將在美國本土生產54萬噸的關鍵材料」。這些礦物將支撐「攸關我們未來的關鍵技術」，包括國防系統、半導體、人工智慧（AI）、量子運算與資料中心等。

韓國與美國10月達成一項貿易協議，其中包含韓國承諾在美國的戰略產業投資3500億美元。

