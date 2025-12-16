我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論說法震撼遺孀與盟友

掃地機器人始祖「iRobot」破產 股票清零 中資接手

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論說法震撼遺孀與盟友

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
保守派網倡議人士柯克（Charlie Kirk）。（美聯社）
保守派網倡議人士柯克（Charlie Kirk）。（美聯社）

保守派名嘴甘蒂絲‧歐文斯(Candace Owens)是在YouTube、Instagram擁有數百萬追蹤粉絲的網紅，播客節目「甘蒂絲」(Candace)上周在蘋果公司(Apple)新聞類播客節目排行榜人氣指數贏過華爾街日報，僅次於紐約時報。歐文斯長期以驚人內幕、衝突對立為論述賣點，但近來聲稱保守派網倡議人士柯克(Charlie Kirk)今年9月遭槍擊身亡是遭到「美國轉捩點」內部人士背叛的陰謀論，說詞卻震撼柯克遺孀艾瑞卡(Erika Kirk)，某些「讓美國再次偉大」(MAGA)昔日挺川派盟友則開始跟歐文斯切割。

保守派倡議組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)創辦人柯克9月10日在猶他州大學校園演講活動中遭遇槍擊死亡，享年31歲。22歲猶他州男子羅賓森(Tyler Robinson)面臨加重謀殺(aggravated murder)等罪名起訴。

華盛頓郵報16日報導，歐文斯最近對柯克槍擊案提出陰謀論，聲稱柯克遭到「美國轉捩點」內部人士背叛，槍擊案是法國、以色列政府特工策畫。多年來在保守派倡議運動裡跟歐文斯並肩而行的某些盟友，開始與她畫清界線。保守派播客節目主持人普爾(Tim Pool)上周點名歐文斯是「邪惡的卑鄙小人」、「企圖毀滅一切，還一邊洋洋得意不停竊喜」。

普爾接受華盛頓郵報訪問時說，MAGA陣線目前出現分裂，因為歐文斯等人想利用模糊政治觀點爭取新的觀眾族群。

面對普爾與多名挺川派名嘴批評破壞MAGA運動，歐文斯回擊說，批評者是想要傷害她個人聲譽的「猶太復國主義者」(Zionist)。

柯克遇刺後，遺孀艾瑞卡接棒出任「美國轉捩點」執行長。報導指出，歐文斯的陰謀論讓艾瑞卡感到震撼，歐文斯與艾瑞卡15日私下會面四個半小時，消息人士說，艾瑞卡希望與歐文斯修補關係。會面之後，兩人各自在X平台發表聲明時都提到這次見面「獲益甚多」(productive)，歐文斯也說「緊張已經緩和」，但兩人都沒有提供細節。

36歲的歐文斯在川普第一任執政期間以挺川非洲裔年輕黑人女性形象崛起，挺身對抗「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)、「我也是」(Me Too)等社會運動，2017年獲「美國轉捩點」聘用出任都會參與部主任，2018年獲川普在白宮接見。

柯克 槍擊 猶他州

上一則

華郵：億萬富豪普立茲克 能成為民主黨領導人？

下一則

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

延伸閱讀

殺柯克兇嫌首次公開出庭 法官擬限制採訪 媒體組聯盟爭報導權

殺柯克兇嫌首次公開出庭 法官擬限制採訪 媒體組聯盟爭報導權
槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽

槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽
柯克遺孀寬恕槍手 打動演員提姆艾倫 學者：憎恨才典型

柯克遺孀寬恕槍手 打動演員提姆艾倫 學者：憎恨才典型
吉米金莫走過下架風波 傳與ABC合約延長一年

吉米金莫走過下架風波 傳與ABC合約延長一年

熱門新聞

(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖