紀錄片蓄意扭曲 川普告BBC求償至少50億元

川普訴訟聲稱，BBC這部紀錄片的製作是「公然干預和影響選舉結果，以損害川普總統利益」的動作之一。(路透資料照)

川普 總統15日晚於邁阿密聯邦法院對「英國廣播公司」(BBC)提出誹謗訴訟，求償至少50億元。

這起民事訴訟指控BBC在2024年總統大選 前一周，於紀錄片節目「廣角鏡」(Panorama)中播放的紀錄片，對川普進行了「虛假、誹謗、欺騙、貶損、煽動性和惡意的描述」。

川普的訴訟聲稱，這部紀錄片的製作是「公然干預和影響選舉結果，以損害川普總統利益」的動作之一。

訴訟指出，這集名為「川普：第二次機會？」(Trump: A Second Chance?)的紀錄片經過剪輯，讓川普看起來像是在2021年1月6日於白宮 外發表的演講中，明確敦促其支持者去攻擊美國國會大廈。

訴訟指出，「『廣角鏡』紀錄片不當塑造川普告訴支持者：『我們會走到國會大廈，我會與你們同在。我們要奮戰，我們要拼命奮戰，如果你不拼命奮戰，你們的國家就完了。』不過，川普總統從來沒有說過這些話。」

根據訴訟，實際情況是「我們要抗爭」這句話，距離川普說「我會與你們同在」之間，差了將近55分鐘。

BBC董事會主席夏哈(Samir Shah)近期就這次的剪輯「判斷失誤」出面向白宮道歉，BBC總裁與新聞部執行長也都已辭職負責。

BBC已於11月13日向川普道歉，並承諾不會再次播出該紀錄片，也不會在其任何平台上播放，同時也在聲明中表示：「BBC對該視頻片段的剪輯方式深表遺憾，但我們強烈反對構成誹謗的說法。」

川普15日稍早在白宮告訴記者，他很快就會提起訴訟。他說：「過不了多久，你們就會看到我告BBC，因為他們捏造事實，讓我說了一些我從沒講過的話。」

這起針對BBC的訴訟，是這位出了名喜歡告人的總統，在近期對各大媒體提起的一系列毀謗訴訟中的最新一起。