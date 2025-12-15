敘利亞恐攻遇難2國民兵身份公布 愛州降半旗

我的頻道

編譯周芳苑／即時報導
敘利亞一美軍基地13日遭恐怖攻擊，喪生的兩名愛荷華州國民兵分別是霍華德中士（左）和托雷斯-托瓦爾中士。（美聯社）
敘利亞一美軍基地13日遭攻擊，陸軍當局15日公布喪生的兩名愛荷華州國民兵身份，愛州降半旗追悼。美軍方將這一起襲擊事件歸咎於伊斯蘭國組織（ISIS）。

兩名國民兵是來自愛州州府得梅因(Des Moines)的25歲中士托雷斯-托瓦爾(Edgar Brian Torres-Tovar)、以及來自馬歇爾鎮(Marshalltown)的29歲中士霍華德(William Nathaniel Howard)。

愛州州長雷諾茲(Kim Reynolds)下令全州降半旗致哀。

五角大廈首席發言人帕尼爾(Sean Parnell)稱，一名擔任翻譯的美國非軍職人員也在攻擊中喪生；愛州國民兵(Iowa National Guard)表示，另有三名成員受傷。

這次襲擊是敘利亞獨裁統治者阿薩德(Bashar al-Assad)一年前被推翻以來，對美、敘兩國關係和緩進程的重大考驗，這期間美軍致力擴大與敘利亞安全部隊的合作，數百名美軍部署在敘利亞東部，加入打擊伊斯蘭國的聯盟。

13日槍擊發生在敘利亞歷史名城帕爾米拉(Palmyra)附近的沙漠；槍手兩個月前加入敘國安全部隊，擔任基地保安，最近因被懷疑與伊斯蘭國有關而被調職。

敘利亞內政部發言人巴貝(Noureddine Al-Baba)表示，該槍手闖入正在午餐的美敘安全官員會議，與敘國警衛發生衝突後開槍；他坦言這是重大安全漏洞，卻也說，自阿薩德政權倒台以來，安全部隊成功多於失敗。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)在社群媒體上說，美國將以壓倒性力量復仇。川普周末也說，將對襲擊進行非常嚴厲的報復，又說敘利亞總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)對這起事件感到震驚，他強調敘利亞正與美軍並肩作戰。

川普上個月在白宮與夏沙舉行歷史性會晤。

愛州國民警衛隊在臉書(Facebook)專屬頁面上貼文稱，霍華德深受祖父服役的鼓舞，原希望服役20年，迄今超過11年；托雷斯-托瓦爾的三名同袍接受媒體採訪時表達悼念，說他總是把別人放在第一位。

