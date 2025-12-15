健保補助如救命索 沒了…搖擺區共和黨議員拚連任 懸了

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
歐記健保補助到期，民眾健保費用將大漲。（路透）
俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)保費補助年底即將到期，新年開始某些選民健保保費即將大幅上漲，位於「搖擺州」密西根州「搖擺選區」第七國會選區的共和黨密西根州眾議員巴瑞特(Tom Barrett)，2026年連任選舉面臨壓力。

MS NOW新聞網站報導，住在密州奧基莫斯(Okemos)的60歲婦人黛安‧霍蘭德(Diane Holland)患有多發性硬化症(multiple sclerosis)也是乳癌倖存者，透過ACA市場平台取得健保的保費補助一旦失去，每年保費開銷將增加大約1536元，屆時必須對於看病就醫做出艱難抉擇。

霍蘭德日前開啟保險公司藍十字和藍盾(Blue Cross and Blue Shield)的手機應用程式，看到通知顯示從2026年1月1日起，健保保費將從目前每月124元調高至252元。她說，保費補助如同救命索(lifeline)，多發性硬化症病情免於惡化，如果沒有補助，負擔不起昂貴的藥品。她說，今年11月是抗癌成功5周年，如果沒有保費補助，乳癌治療也無力支付。

原本代表密州第七選區的民主黨聯邦眾議員絲拉金(Elissa Slotkin)更換跑道成為聯邦參議員，巴瑞特2024年在選舉勝出讓選區由藍轉紅，當時兩黨得票率是所有眾院改選席次裡差距最小的選區之一。不過，想要繼續守住眾院些微多數的共和黨，由於ACA保費補助問題，2026年卻可能在密州國會第七選區面臨考驗。

絲拉金受訪時說，巴瑞特不會有第二任期。

根據國會「聯合經濟委員會」(Joint Economic Committee)報告，ACA健保保費補助到期，加上「大又美法」刪除白卡(Medicaid)經費，密州國會第七選區估計有2萬3000人將在2026年完全失去健保。密州約有53萬1000人獲得ACA健保保費補助，其中有48萬4000人今年底補助即將到期。

雪上加霜的是，HAP CareSource、Molina Healthcare、Physicians Health Plan均已宣布將完全退出密州歐記健保市場，今後只剩七家保險公司依然提供服務，大約20萬密州居民被迫另覓保險選項，兩黨支持者都出現焦慮感，就連不是參加歐記健保的民眾也受到衝擊。

住在狄威特(DeWitt)，身為共和黨員的82歲退役老兵丹尼爾(Daniel)受訪時說，都已經82歲還要設法尋找新的保險方案，要付更多錢卻沒有原本服務來得好。

