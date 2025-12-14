FIFA賄賂案 美政府放棄維持前福斯高層定罪請求

美國政府決定撤回對前福斯廣播公司(Fox)高層羅培茲(Hernan Lopez)的訴訟。(路透)

美國政府已採取行動，決定撤回針對一名前福斯廣播公司（Fox）高層的訴訟。該名高層曾捲入國際足球總會（FIFA）貪腐醜聞，此案一度令全球足球最高管理機構國際足總陷入嚴重危機。

法新社報導，檢察官9日向美國聯邦最高法院（Supreme Court）表示，不再尋求維持羅培茲（Hernan Lopez）及阿根廷 體育行銷公司Full Play的定罪結果。

羅培茲和Full Play在2023年3月被判犯下電信詐欺與洗錢共謀罪，案件內容為參與行賄國際足球組織官員，以取得極具商業價值的國際足球賽事電視轉播權。這些定罪隨後在數月後的上訴中被推翻，但又於今年7月被法院重新確認。

該案是美國司法部 於2015年展開大規模貪腐調查後浮出檯面的多起案件之一，這場調查最終導致時任國際足球總會主席布萊特（Sepp Blatter）下台。

在提交給聯邦最高法院的文件中，檢察官聲稱撤銷此案「符合司法公正」，但未進一步說明。羅培茲此前曾向聯邦最高法院請求審查他的定罪。

檢方同時要求將案件發回下級法院，以完成正式撤案程序。

擁有美國與阿根廷雙重國籍的羅培茲於9日深夜在X平台發文表示：「我很感激真相終於大白，也相信更多真相將會水落石出。」

儘管目前沒有跡象顯示美國總統川普 （Donald Trump）直接介入此案，但他近來已發布多項特赦，其中包括涉及貪腐相關罪名的案件。