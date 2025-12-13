你有搶到嗎？OpenAI十周年慶 開賣周邊商品

OpenAI慶祝十周年。(路透)

雖然ChatGPT 橫空出世大紅大紫是從2022年11月底才開始，但它的開發者OpenAI 成立已經十年。做為十周年慶祝活動之一，OpenAI 在社群平台X動態中提供一個網址連結，點入後導向「OpenAI Supply Co.」，公司的周邊商品商店，有少數商品可供購買，但剩下的尺寸已經不多。

媒體推測，這應該是這個官方周邊商品商店首次開放給非員工購買，由網頁的設計來看，商店是為公司工程師而設，有可以使用公司電郵登入的區域。商店上多數商品是過去設計的，現已封存。十周年慶目前開放其中10項商品讓ChatGPT用戶選購。包括：運動衫、T恤、帽子、卡牌等。

OpenAI的粉絲對周邊商品趨之若鶩。相關貼文在15小時內獲得超過3,000個人按讚，而可購買商品的多個尺寸也迅速賣光。如果你的尺寸不是特小號或小號，那要買到合適的運動衫或T恤恐怕要失望了。

卡牌是五張寶可夢風格的卡牌，主題為：Sora 2、GPT-5、影像生成、Sora，以及 OpenAI Blossom。

網站周邊商品的的大部分內容都圍繞著「通用人工智慧」（AGI）這個主題，其中一件 T 恤寫著：「造福全人類的 AGI」。

網頁上有一頂寫著「Thinking deeply」的棒球帽，看起來與競爭者Anthropic爆紅的「thinking」帽款十分相似，但OpenAI這一頂早在一年前就已封存。Anthropic的「thinking」棒球帽則是一年後的最近，在該公司與Air Mail合作的快閃活動中推出，迅速成為一種身分象徵，代表戴帽子的人與AI熱潮的密切關聯。