我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南京大屠殺公祭日 石泰峰致詞未譴責日相談珍愛和平

「摩登大聖」男星猝逝 陳屍紐約公寓享壽60歲

YouTube執行長不准小孩看太多Youtube 「這些名人」也是

編譯陳律安／綜合外電
YouTube執行長莫漢表示，他會限制自己的小孩使用社群媒體。(路透)
YouTube執行長莫漢表示，他會限制自己的小孩使用社群媒體。(路透)

隨著各界已日益體認到上網對青少年造成的傷害，YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）也加入眾多科技業高層的行列，限制自己的小孩使用社群媒體

在2023年接掌YouTube的莫漢，才剛被時代雜誌選為2025年年度CEO，他在接受時代雜誌訪問時坦承，有在控制與限制小孩使用社群媒體。

他說：「我們確實有限制小孩使用YouTube等平台、以及其他形式的媒體。在周間我們會比較嚴格，周末會寬鬆一些。無論從何種角度來看，我們並不完美。」

他強調，對他和妻子來說，「凡事適度」才是最適合的做法，這樣的原則也延伸到其他線上服務與平台的使用上。莫漢育有兩個兒子與一個女兒。

專家已持續警告過度使用智慧手機與社群媒體，會對孩子與青少年帶來傷害。著有「失控的焦慮世代」一書的紐約大學教授海德特已提倡，孩子在14歲前不應該擁有智慧手機，在16歲前不應接觸社群媒體。

其他科技業高層也採取類似做法。YouTube前執行長沃潔斯基禁止孩子使用App看YouTube，除非使用的是YouTube Kids，她也限制孩子看YouTube的時間。

微軟共同創辦人蓋茲是反對讓青少年過度看螢幕的科技大咖之一。他育有三名子女，如今都已成年，蓋茲曾公開談到，直到孩子進入青少年階段，他才讓他們使用手機。

他幾年前表示：「我們吃飯時不能帶手機上桌，我們在14歲以後才給孩子手機，他們都抱怨其他小孩都更早拿到。」

與此同時，曾是NBA達拉斯獨行俠隊老闆的億萬富豪庫班，甚至會安裝思科路由器，並使用管理軟體監控孩子使用哪些應用程式，必要時直接關閉手機使用權限。

YouTube 社群媒體 微軟

上一則

推動學校傳授亞太裔歷史見成效 部分保守州仍存分歧

延伸閱讀

艾普斯坦與伍迪艾倫、蓋茲等人合影照曝光 赫見「川普保險套」

艾普斯坦與伍迪艾倫、蓋茲等人合影照曝光 赫見「川普保險套」
印第安納州否決重畫選區…今日你應知道5件事

印第安納州否決重畫選區…今日你應知道5件事
全球首例 澳洲16歲以下禁用社媒 新規今上路

全球首例 澳洲16歲以下禁用社媒 新規今上路
Google涉用網路內容訓練AI 歐盟再啟動反壟斷調查

Google涉用網路內容訓練AI 歐盟再啟動反壟斷調查

熱門新聞

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15

超人氣

更多 >
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了
中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
北美華人用了這款好市多電熱毯 大讚「過冬神器」

北美華人用了這款好市多電熱毯 大讚「過冬神器」