太空產業資本盛事來了…馬斯克證實SpaceX尋求明年上市

編譯簡國帆／綜合外電
馬斯克（Elon Musk）證實SpaceX將在2026年上市的報導「準確」（accurate）。路透

全球首富馬斯克（Elon Musk）以簡短幾字，證實SpaceX將在2026年上市的報導「準確」（accurate），激勵太空類股11日延續近日漲勢。

科技部落格Ars Technica的柏格（Eric Berger）發表文章檢視了明年將是SpaceX上市的正確時機，表示人工智慧（AI）的崛起與太空資料中心的商機，是重要考量。此前多家媒體也都報導，SpaceX尋求在明年掛牌，希望籌得300億美元，獲得1.5兆美元的估值。

馬斯克在社群媒體X發文表示，「一如往常，艾瑞克（柏格的名字）準確」。這簡單幾個字意義重大，因為SpaceX 首度公開發行股票（IPO）幾乎確定將是明年資本市場的最重大盛事

這番言語也激勵太空類股延續漲勢，Echostar股價過去五天來累計大漲40%，Rocket Lab同期漲35%，Redwire也勁揚34%。

馬斯克上周末發表關於太空AI運算的機會，「搭配在地化AI運算的衛星，把（運算）結果從低延遲的太陽同步軌道送回，將在不到三年後成為生成式AI位元流的最低成本方式」。

隨著時序即將進入2026年，馬斯克也即將在美國太空總署（NASA）獲得強力盟友：他的密友艾薩克曼（Jared Isaacman）有望成為NASA署長。目前的NASA代理署長達菲（Sean Duffy）已批評，SpaceX在阿提米絲（Artemis）登月計畫的進度已落後，馬斯克則反擊指控達菲「試圖扼殺NASA」。

