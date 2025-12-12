媒體報導傳出川普將放寬大麻管制 大麻類股盤前大漲40%

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
川普總統擬大幅放寬聯邦政府的大麻管制。（路透）
華盛頓郵報與Axios新聞網站報導，川普總統擬大幅放寬聯邦政府的大麻管制，大麻類股12日盤前紛紛大漲，Tilray Brands漲幅超過40%， Canopy Growth也漲27%，大麻設施運營商Innovative Industrial Properties上漲超過5%。

華盛頓郵報11日報導，川普將下令聯邦機關把大麻從第三類藥物(Schedule III)改成一級管制藥物(Schedule I)，等級調整將讓大麻產業受到不一樣的稅務、投資獎勵等規定。

Axios新聞網站報導，重新分類預計於明年初上路，屆時大麻將脫離原本包括海洛因等毒品的高危險等級，改列危險性較低的層級，同等級藥物包括類固醇、含可待因(codeine)的泰諾(Tylenol)。

中型市場投資機構Compass Point分析師葛羅尚斯(Ed Groshans)12日在客戶報告中寫道：「根據我們評估，川普為大麻重新畫分類別並不是『會不會』的問題，而是『何時』。」

葛羅尚斯說，放寬等級對大麻產業來說將是利多消息。他表示，銀行將因此得以對大麻產業擴大服務，各州則因此得以能對大麻訂定管控。

Roth資深研究分析師柯克(Bill Kirk)表示，正在關注最高法院下周是否同意受理有關各州法規與聯邦大麻禁令的訴訟，未來如果最高法院做出對大麻業者有利的判決，政府放寬大麻管制的時程將得以加快腳步。

