川普為平息民怨可能再調降關稅 產業關稅可能作罷嗎？

民主黨 11月贏得維吉尼亞州、新澤西州和紐約市選舉，一周後美國總統川普 就簽署行政命令，取消對咖啡、茶、牛肉、香蕉、果汁、可可豆、香料、柳橙、番茄、一些肥料等進口產品加徵的關稅 。生活費日增引發民怨，2026年期中選舉在即，可能促使川普進一步取消哪些關稅？

各界正密切關注，美國最高法院的可不可能判決川普2.0大部分關稅違法。但官員已表示，即使已實施的關稅遭法院推翻，仍可能循其他途徑持續實施。

有助平抑CPI的進口品項可能優先降稅

不過，MarketWatch報導，仍有一些進口產品的關稅可由川普政府自行決定是否調降，以下是可能獲減稅的項目：

預測公司Veda Partners經濟政策研究主管崔耶茲表示，白宮正面臨降低關稅的強烈壓力，凡是美國消費者物價指數（CPI）主要組成項目的進口產品，最可能優先調降關稅。

崔耶茲說：「任何落在CPI籃內的產品，會列入優先調降清單。」例如日用品雜貨，以及服飾和個人保健產品。她預期，川普會希望壓低CPI標題數據，好證明民主黨所謂「負擔能力危機」如他所言，是一場「騙局」。

據Evercore ISI分析師畢安琪團隊研判，川普政府不會「大規模撤銷關稅」，而是會「鎖定目標降低或豁免關稅」，瞄準對美國消費者特別重要、或美國境內產量不大的進口產品。

畢安琪在研究報告中寫道：「除了食品外，服飾是另一個備受家庭矚目、目前受制於關稅的領域，而且眾多品項在美國產量不大。」她並指出，主要用來蓋房子的軟質木材，也可能紓解物價上漲壓力。

製藥、電子產業關稅展望

至於在調查中的特定產業（如製藥或電子）關稅，也值得追蹤。Evercore分析師團隊寫道：「一直有訊號顯示，結果或許沒有起初擔心的那麼嚴厲。如今既然聚焦於負擔能力，更可能採取較不嚴厲的做法。」

不過，研究智庫「稅務基金會」聯邦稅務政策副總裁約克警告，不宜過度期待川普會調降更多關稅，尤其是新的產業關稅，一旦調查程序走完，就可能付諸實施。

她說：「這不是走下坡路。在某些領域，我認為，會見到更高的關稅上路。關稅仍是川普總統的招牌政策，仍是他首選的政策工具。若冒出各種問題，他的解決之道似乎都是：讓我們用關稅來解決這個問題吧。」

約克並預期，倘若最高法院對關稅案的判決不利川普政府，進口稅率將會降低，因為政府援引的其他法源涵蓋面沒那麼廣。她認為，川普若要協助民眾減輕生活壓力，應當取消關稅。