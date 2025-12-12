出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

川普 總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權 (birthright citizenship)引發訴訟，最高法院同意受理官司，保守派智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)研究員龐努魯(Ramesh Ponnuru)11日在華盛頓郵報撰文指出，出生公民權命運如何取決於憲法第14修正案條文關鍵5個字「受其管轄」(subject to the jurisdiction thereof)。

1868年通過的第14修正案(14th Amendment)寫道「所有在美國出生並受其管轄的人都是公民」(all persons born in the U.S. and subject to its jurisdiction are citizens)，定義通常包括非法移民 在美國生下的兒女。「受其管轄」過去引發爭議實例包括美洲原住民部落土地出生者、外交官或入侵士兵所生兒女是否為美國公民。

共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)為首的共和黨參議員推動法案則主張，「受其管轄」意指對美國政府「宣誓效忠和服從」(allegiance and obedience)的民眾所生的兒女才有出生公民權，非法移民並無資格。柯頓理論的支持者說，第14修正案起草與立法時，主要用意在於保護黑人所生的兒女擁有出生公民權，不是為了保護非法移民的兒女。

龐努魯寫道，川普與川普盟友搞錯的是，第14修正案平等保護條款(Equal Protection Clause)立法動機雖然是確保各州政府對前任奴隸提供保護，但條文用字遣詞採籠統(general)文筆，保護對象因此不只是避免受到種族歧視而已，還延伸到其他群體。

龐努魯指出，川普行政命令還衍生另一個問題：如果非法移民的兒女不是公民，那麼合法移民的兒女是否算是公民？龐努魯表示，川普行政命令模糊了非法移民與合法移民的區別，限縮程度超過柯頓提案，持短期簽證入境美國的合法移民在美國生下的孩子，都可能被排除於出生公民權之外。

他指出，川普政府如今正在減少非法移民人口，非法移民生下的美國公民兒女人數也隨之減少，這一切都發生在出生公民權依然有效之際；政府還有其他措施可以控制移民，例如要求大型雇主必須驗證新聘員工是否具備合法身分。

龐努魯指出：「我們不必為了實施更嚴格的移民政策而改變或扭曲憲法，也不該這麼做。」