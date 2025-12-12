我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

黃仁勳繼時代雜誌後 再登金融時報年度風雲人物

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權(birthright citizenship)引發訴訟，最高法院同意受理官司，保守派智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)研究員龐努魯(Ramesh Ponnuru)11日在華盛頓郵報撰文指出，出生公民權命運如何取決於憲法第14修正案條文關鍵5個字「受其管轄」(subject to the jurisdiction thereof)。

1868年通過的第14修正案(14th Amendment)寫道「所有在美國出生並受其管轄的人都是公民」(all persons born in the U.S. and subject to its jurisdiction are citizens)，定義通常包括非法移民在美國生下的兒女。「受其管轄」過去引發爭議實例包括美洲原住民部落土地出生者、外交官或入侵士兵所生兒女是否為美國公民。

共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)為首的共和黨參議員推動法案則主張，「受其管轄」意指對美國政府「宣誓效忠和服從」(allegiance and obedience)的民眾所生的兒女才有出生公民權，非法移民並無資格。柯頓理論的支持者說，第14修正案起草與立法時，主要用意在於保護黑人所生的兒女擁有出生公民權，不是為了保護非法移民的兒女。

龐努魯寫道，川普與川普盟友搞錯的是，第14修正案平等保護條款(Equal Protection Clause)立法動機雖然是確保各州政府對前任奴隸提供保護，但條文用字遣詞採籠統(general)文筆，保護對象因此不只是避免受到種族歧視而已，還延伸到其他群體。

龐努魯指出，川普行政命令還衍生另一個問題：如果非法移民的兒女不是公民，那麼合法移民的兒女是否算是公民？龐努魯表示，川普行政命令模糊了非法移民與合法移民的區別，限縮程度超過柯頓提案，持短期簽證入境美國的合法移民在美國生下的孩子，都可能被排除於出生公民權之外。

他指出，川普政府如今正在減少非法移民人口，非法移民生下的美國公民兒女人數也隨之減少，這一切都發生在出生公民權依然有效之際；政府還有其他措施可以控制移民，例如要求大型雇主必須驗證新聘員工是否具備合法身分。

龐努魯指出：「我們不必為了實施更嚴格的移民政策而改變或扭曲憲法，也不該這麼做。」

非法移民 出生公民權 川普

上一則

總統女婿庫許納重返川普團隊 白宮稱重視專業知識

下一則

川普為平息民怨可能再調降關稅 產業關稅可能作罷嗎？

延伸閱讀

總統女婿庫許納重返川普團隊 白宮稱重視專業知識

總統女婿庫許納重返川普團隊 白宮稱重視專業知識
川普施壓落空 印州參議會否決國會選區重畫法案　

川普施壓落空 印州參議會否決國會選區重畫法案　
免簽旅客社群紀錄要審查 旅遊業不爽 「連中國都不這麼做」

免簽旅客社群紀錄要審查 旅遊業不爽 「連中國都不這麼做」
美擴大制裁馬杜洛3親戚、6油輪 恐波及最大買主中國

美擴大制裁馬杜洛3親戚、6油輪 恐波及最大買主中國

熱門新聞

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測
亞裔女遭空服歧視 被威脅趕下飛機「幾乎成空中囚犯」

亞裔女遭空服歧視 被威脅趕下飛機「幾乎成空中囚犯」
槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽

槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽