投資移民專家：「川普金卡」並非投資者符合成本效益選擇

「川普金卡」（Trump Gold Card）。（美聯社）

川普總統10日宣布「川普金卡 」(Trump Gold Card)簽證計畫上路，個人申請要捐款100萬元給財政部 ，企業擔保的申請人捐款額度200萬，申請時都要繳交1萬5000元手續費，外國人花100萬便能購買永久居留權，有機會加速入籍成為美國公民。川普說，金卡計畫收入將對財政部國庫與美國帶來正面效益。雅虎財經新聞(Yahoo Finance)11日報導，專家對於計畫是否對美國經濟帶來幫助抱持懷疑，對外國投資人來說也不是最符合成本效益的選擇。

根據EB-5移民 投資簽證計畫現行規定，如果在高失業地區投資，最低投資額為80萬元。相較之下，申請「川普金卡」個人花費要100萬元。

資產管理與移民投資公司「頂尖資本」(Apex Capital Partners)創辦人卡茲(Nuri Katz)指出，目前大約有4000人申請80萬元的綠卡計畫，如果相同人數願意付100萬元購買「川普金卡」，財政部每年收入大約增加40億，「對於美國政府來說，這只是四捨五入的誤差而已，根本無法減少國債赤字，而政府推出計畫則聲稱能降低國債」。

卡茲指出，金卡計畫能否對美國經濟帶來助益，令人懷疑。

專門從事投資移民的亞利桑納州史考特岱爾(Scottsdale)「環球律師事務所」(Global Practice)創辦人波魯克丁(Natalia Polukhtin)說，「川普金卡」與EB-5移民投資簽證計畫最大差別在於兩個關鍵，第一是金卡申請人貢獻的資金並不是投資，而是一筆給美國經濟「不可退還的捐款」(nonrefundable donation)，第二則是金卡計畫與EB-5不圖，並沒有要求把資金投入任何特定企業或產業，也沒有義務要為美國勞工創造任何就業機會。

EB-5計畫旨在刺激美國經濟成長，外國投資人如果對美國商業企業做出必要投資，為符合資格的美國勞工創造創造或保留10個全職的永久工作崗位，申請者本人與配偶、未滿21歲以下子女便可以申請永久居留權