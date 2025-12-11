我的頻道

槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽

中國外交部再提醒民眾別去日本 原因與上個月不同

AI領袖影響深遠成時代風雲人物 黃仁勳蘇姿丰獲選

中央社紐約11日綜合外電報導
今年「時代」雜誌年度風雲人物出爐。人工智慧（AI）的創造者們被評選為年度風雲人物，包括電動車大廠特斯拉執行長馬斯克、OpenAI執行長奧特曼、輝達執行長黃仁勳、Meta執行長查克柏格和超微半導體公司執行長蘇姿丰等人。（路透）
美國「時代雜誌」（TIME）2025年年度風雲人物反映人工智慧（AI）對當今世界的深遠影響力，有8名構築及塑造AI發展的重量級人士入列，其中包括台裔美國企業家黃仁勳及蘇姿丰。

時代雜誌今年年度風雲人物第一個封面是致敬1932年經典照片「摩天大樓上的午餐」（Lunch Atop a Skyscraper），畫面中有8位AI發展領域的要角在鋼梁上坐成一排。

這些AI領袖為Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）、美國晶片設計大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰、美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、AI晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳。

還有OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、谷歌（Google）旗下研究公司DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）、美國AI開發商Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）以及去年成立AI新創公司World Labs的史丹佛大學教授李飛飛。

第二個封面同樣聚焦這些科技領袖，但背景是周圍圍著鷹架的AI字樣。

時代雜誌指出，黃仁勳和蘇姿丰等企業家「掌握了歷史之輪，他們研發的技術以及做出的決策正重塑資訊格局、氣候以及我們的生活」。

62歲的黃仁勳現為全球第8大富豪，他旗下專精電玩遊戲圖形處理器的輝達原本知名度不高，如今由於幾乎壟斷推動全球AI熱潮的先進晶片，躍升為全球市值最高企業。

網路迷因將輝達喻為撐起股市的擎天神阿特拉斯（Atlas），但輝達不僅是企業巨擘，同時也是治國工具，位居先進科技、外交跟地緣政治的交會點。美國總統川普（Donald Trump）常於深夜和黃仁勳「熱線」，近日還跟他說：「你要接管全世界了。」

到了今年年底，Cursor和Claude Code等編程工具已非常強大，各大AI公司的工程師幾乎在每項工作環節都需要使用它們。黃仁勳表示，輝達多數工程師也都是這些工具的用戶，讓輝達得以將晶片年產量增加將近3倍，同時人力僅提高1倍。

蘇姿丰提到，同樣的工具也協助超微加速打造足以匹敵輝達的軟體生態系統，她還說：「2025年是AI真正帶動企業生產力的一年。」

然而，如何負責任地運用AI的相關討論，今年也讓位給全速發展這項技術。黃仁勳11月接受時代雜誌專訪時強調：「每個產業都需要AI，每間企業都在使用AI，每個國家都必須打造AI。…，這是我們這個時代最具影響力的科技。」

輝達不久前才超越華爾街獲利預期，成為全球首間市值站上5兆美元的公司。

當懷疑者認為AI是泡沫，這波革命的領銜者則視AI為豐足時代的黎明。黃仁勳說道：「有一種說法是，全球國內生產毛額（GDP）的上限是100兆美元，但AI將把這個上限拓展至500兆美元。」

AI 黃仁勳 輝達

