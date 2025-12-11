槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽

被控暗殺保守派運動家柯克的22歲男子羅賓森，11日首次親自出現在猶他州法庭。(歐新社)

綜合CNN等媒體報導，被控暗殺保守派運動家柯克 (Charlie Kirk)的22歲男子羅賓森(Tyler Robinson)，11日首次親自出現在猶他州 法庭。這是自9月柯克遇刺以來，羅賓森首次由視訊轉為實體出庭，而庭審也因媒體攝影權問題引發爭議。

柯克於9月10日在猶他谷大學(Utah Valley University)校園舉辦的現場辯論活動中，在數百名觀眾面前遭槍擊身亡。

羅賓森目前面臨包括加重謀殺等指控，他尚未提出認罪辯護，若罪成，可能面臨猶他州罕見的行刑隊執行死刑 。

羅賓森身穿藍色襯衫和領帶進入法庭，看起來神情平靜，與律師交談時偶爾露出微笑。開庭前，他向坐在家屬區的父母和弟弟投以目光，其母情緒激動、頻頻用面紙拭淚。

羅賓森的律師團隊與猶他郡警長辦公室共同向法官格拉夫(Tony Graf)請求全面禁止法庭攝影，稱媒體曝光恐影響陪審團公正性。他們指出，羅賓森初次出庭照片的曾被數位修改並流傳，甚至出現假造的「法庭情緒失控」影像，恐造成誤導。

格拉夫法官允許部分庭審開放攝影，但下令清場舉行閉門聽證，並駁回辯方讓父母留下的請求。他表示，此案受到尋常高度公眾關注，已批准羅賓森穿便服出庭，並禁止媒體拍攝上銬鏡頭，以維護「無罪推定」原則。

媒體聯盟代表律師賈德(Michael Judd)則對此表示反對，主張公開是美國刑事制度傳統，有助於保障事實查明與公眾信心。猶他州法院通常僅指定一名攝影師與照相師進入庭內，民眾與記者可旁聽與筆記。

柯克遺孀艾莉卡·柯克(Erika Kirk)公開支持全面透明，她表示：「我們值得讓攝影機進去。」

羅賓森的律師內斯特(Kathy Nester)表示，審前曝光已達「白宮級」級別，恐損害公正審判。此案預料將持續引發媒體與司法權利的辯論，格拉夫法官將在後續聽證中決定更多程序細節。

影片來源：YouTube@Fox News