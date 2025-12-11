兩黨歐記健保提案皆未過 逾2000萬人保費恐飆升

我的頻道

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

世界新聞網王若馨／即時報導
參院投票否決兩黨分別提出的健保方案，民主黨參院領袖舒默(Chuck Schumer)稱將有3000萬民眾受影響。(路透)
華爾街日報(Wall Street Journal)報導，參院11日否決了兩項關於「可負擔健保法」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保)稅收抵免的法案，民主、共和兩黨提出的版本均未能獲得通過所需票數，恐使數百至上千萬美國人在明年初面臨保費大幅上漲。

民主黨提案主張將歐記健保保費補貼延長三年，11日在參院以51票贊成、48票反對闖關失敗，雖有四名共和黨倒戈支持，但未達60票門檻。

投下贊成票的共和黨參議員包括阿拉斯加州的穆考斯基(Lisa Murkowski)和沙利文(Dan Sullivan)、緬因州的柯林斯(Susan Collins)，以及密蘇里州的霍利(Josh Hawley)。

共和黨人提出的替代版本則不延長補貼，而是向部分家庭提供聯邦資金，用以支付自付醫療費用，但該版本同樣以51票贊成、48票反對而未能通過，無一民主黨人支持。

兩項法案皆是透過罕見的「解除動議」(discharge petition)程序強制排入表決議程，這是上個月政府關門危機協商的一部分，民主黨當時要求就健保議題進行投票，以換取政府重啟。

共和黨參院領袖熊恩(John Thune)批評民主黨版本只是「延續現狀」，並「試圖掩蓋歐記健保成本不斷飆升的真正影響」。

川普總統支持直接給民眾資金的概念，該方案涵蓋收入低於聯邦貧窮線700%的家庭，每年最高提供1500美元資金撥入健康儲蓄帳戶，但反對補貼延長。

「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation) 預估，目前接受歐記健保補貼的2180萬人將受到波及，平均年保費可能從888美元漲至1904美元，低收入者漲幅可能更高，可能從0美元漲到數百元。

民主黨參院領袖舒默(Chuck Schumer)則警告「大難臨頭」，稱將有3000萬民眾受影響，並指責共和黨應負責任。

歐記健保 民主黨 共和黨

